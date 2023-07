Tipps für den Alltag für Blinde und Sehbehinderte am Mündener Kirchplatz

Von: Jenny Breiding

Teilen

Gerd Rodeck (links) und Aytekin Demirbas vom Blinden- und Sehbehindertenverband helfen Menschen mit Sehbehinderung und deren Angehörigen. © Jenny Breiding

Eine mobile Augenberatung machte Halt auf dem Mündener Kirchplatz: Angehörige konnten durch Simulationsbrillen schauen und auch nützliche Hilfsmittel für den Alltag stellte das Team vor.

Hann. Münden – Seit Anfang des Jahres rollt die mobile Augenberatung des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen durch die Region. Am vergangenen Mittwoch gab es das umfangreiche Angebot, das von der Aktion Mensch gefördert wird, zum ersten Mal auch auf dem Kirchplatz der Hann. Mündener St. Blasius Kirche.

Gerd Rodeck und Aytekin Demirbas sind seit gut einer Woche gemeinsam unterwegs und beraten Menschen mit Sehbehinderung oder ihre Angehörigen.

Mobile Augenberatung: „Wir sind alle selbst betroffen“

Ausgebildet werden die Haupt- und Ehrenamtlichen Helfer dieses Projektes in Berlin. „Wir sind alle selbst betroffen oder haben Angehörige mit Sehbehinderung. So können wir Tipps geben, wie man im Alltag mit einer Sehbehinderung umgeht“, sagt Demirbas, Vorsitzender des Verbandes in Südostniedersachsen. Er selbst ist blind. Mit dabei haben die beiden im barrierefreien Fahrzeug jede Menge Hilfsmittel.

Auch die Lichtverhältnisse sind flexibel anpassbar. „Wir haben Simulationsbrillen für Angehörige, die wissen möchten, wie sich das betroffene Familienmitglied fühlt“, sagt der 51-jährige Gerd Rodeck. Auch dabei sind ein Lesegerät, sprechende Messbecher, sprechende Waagen, verschiedene Blindenstöcke und Lupen.

Mit einem stiftartigen Gerät lassen sich Nachrichten abhören, die vorher auf Sticker eingesprochen wurden. „Da spreche ich beispielsweise ein Mindesthaltbarkeitsdatum für ein bestimmtes Lebensmittel ein und wenn ich das beim nächsten Mal mit dem Stift scanne, wird mir das Datum laut vorgelesen“, erklärt Demirbas. Auch für Kleidung seien solche Sticker verfügbar.

Vor Ort zeigen die beiden Männer auch einen Füllstandsanzeiger, den man an einem Glas anbringt – sobald dieses mit Flüssigkeit gefüllt ist, macht er Geräusche. „Viele Menschen wollen die Hilfsmittel gleich mitnehmen“, sagt Rodeck.

Medizinische Beratung und Verkauf nicht möglich

Doch ein Verkauf der Sachen findet nicht statt, auch eine medizinische Beratung ist nicht möglich. „Das dürfen wir gar nicht“, sagt Demirbas. Generell würde das Angebot aber sehr gut angenommen. „Wir haben im Vorfeld viel Werbung gemacht und sind sehr froh, dass so viele Leute kommen. Ich bin begeistert und zufrieden“, sagt Demirbas weiter.

Interessierte, die den Termin auf dem Mündener Kirchplatz verpasst haben, haben dennoch die Möglichkeit, sich in der Region beraten zu lassen. „Am nächsten Dienstag (11.7.23) sind wir in Göttingen und am Mittwoch (12.7.23) in Goslar“, kündigt Rodeck an. Ab Oktober seien sie dann auch wieder in der Region unterwegs. (Jenny Breiding)