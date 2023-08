Streifzug durch die Keramikwelt: Besucherandrang beim Töpfermarkt in Hann. Münden

Von: Petra Siebert

Andrang herrschte an einem Stand mit Schmuck aus Keramik. Besonders Frauen konnten sich an der Vielfältigkeit der Schmuckstücke gar nicht satt sehen und die Entscheidung, welches Teil gekauft wird, fiel schwer. © Petra Siebert

Der Töpfermarkt am Dielengraben lockte die Besucher nach Hann. Münden. Der Markt fand am Samstag und Sonntag statt, es waren nur professionelle Händler zugelassen.

Hann. Münden – Für die Meister aller Sparten künstlerischer Keramik war der Dielengraben in Hann. Münden am Wochenende eine bedeutende Plattform. Der Besucherandrang am Samstag (05.08.2023) und Sonntag (06.08.2023) zeigte, dass der Töpfermarkt im Laufe von vielen Jahren nichts von seinem Reiz und seiner Attraktivität verloren hat. Viele Menschen aus nah und fern unternahmen einen Streifzug durch die Keramikwelt.

Töpfermarkt lockte Besucher an den Dielengraben in Hann. Münden

Die Keramikszene spannte den Bogen des Töpferhandwerks vom klassischen Gebrauchsgeschirr wie den trendig-lustigen Pott für den täglichen Kaffee über florale Keramik und Gartendekorationen bis hin zu Schmuck und Objekten in handwerklich ausgefeilten Techniken. Kurz: Tradition traf auf das Moderne.

Schnell zog der Stand von Keramikmeisterin Angela Weiffen aus Rheda-Wiedenbrück die Blicke der Besucher an. Denn ihr spülmaschinen- und mikrowellenfestes Steinzeuggeschirr bestach durch die Farbe Grün. „Seit 20 Jahren fertige ich die Arbeiten in meiner Lieblingsfarbe an“, sagte sie dazu.

Das künstlerische Design-Studium von Ulrike Strobel aus Moers kam in ihren Objekten wie Vasen, Kugeln und Schalen zum Ausdruck. „Ich habe da meine eigene Formsprache“, berichtete sie. So sei wirklich jedes Teil ein Unikat. Die Besucher hatten Spaß daran, die Produkte an den Ständen zu betrachten und den direkten Kontakt zu den Künstlern zu finden.

Besucher hatten Spaß an den Unikaten in Hann. Münden

„Wir lassen den Betrachtern die Freiheit, was sie in unseren Werken sehen“, sagte Ulrike Stockinger-Schmidt aus Ober-Ramstadt die zusammen mit Christine Baron die Werke in einem Raku-Keramikwerkstall fertigt. Die farbenfrohe Keramik kombinieren sie gerne mit besonderen Hölzern aus dem Meer.

Künstlerisch hochwertige Skulpturen präsentierte Andrea Liske aus Lübeck. „Ich setze mir ein Thema, das mich über längere Zeit begleitet“, erzählte sie. So habe sie beispielsweise 365 verschiedene Ton-Engel als Zeichen der Hoffnung gefertigt, die im Altarraum der Lübecker Marienkirche ausgestellt seien.

Organisiert wurde der Keramikmarkt von Birgit Rehse von dem Unternehmen Tourismusberatung und Eventmanagement aus Bad Bevensen und der Hann. Münden Marketing GmbH (HMM). (Petra Siebert)

In Hann. Münden soll im Jahr 2024 wieder ein großes Stadtfest stattfinden. In diesem Jahr fand in der Stadt unter anderem das Festival Rock for Tolerance, der Osterrummel und das Festival Beats for Hospiz statt.