Tötungsdelikt in Göttingen - 38-Jähriger von Kollegen umgebracht

Von: Thomas Kopietz, Johannes Rützel

Mutmaßlicher Ort des Verbrechens: Ein Logistikgelände an der Dransfelder Straße in Göttingen © Thomas Kopietz

Ein 38-Jähriger wird in Göttingen getötet. Es gibt Verdächtige. Der mutmaßliche Haupttäter ist ins Ausland geflüchtet.

Göttingen - Ein 38 Jahre alter Mann ist in Göttingen an den Pfingstfeiertagen Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Das gab die Staatsanwaltschaft Göttingen am Mittwoch, 7. Juni, bekannt. Der Leichnam wurde in der Feldmark nahe Dransfeld gefunden.

Zur Aufklärung der Tat hat die Polizeiinspektion Göttingen im Zentralen Kriminaldienst eine Mordkommission (MOKO) eingerichtet. Im Zuge der Ermittlungen nahmen Fahnder bereits am Dienstag, 30. Mai, in Göttingen zwei mutmaßlich Tatbeteiligte fest.

Göttingen: Verdächtiger wurde außer Landes gebracht

Der mutmaßliche 49-jährige Haupttäter ist noch auf der Flucht, erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft. Auch er zähle zu den Arbeitskollegen des Getöteten. Vorliegenden ersten Ermittlungsergebnissen zufolge, wurde der 49-Jährige in der Nacht zum 30. Mai von einem der beiden festgenommenen Männer außer Landes gebracht, um ihn der Strafverfolgung zu entziehen.

Das Amtsgericht Göttingen erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen einen europäischen Haftbefehl gegen den Flüchtigen. Die Fahndung nach ihm laufe auf Hochtouren, sagten die Behörden.

Bei Dransfeld im Landkreis Göttingen wurde ein Toter gefunden

Die Göttinger MOKO geht aufgrund der bislang gewonnen Erkenntnisse davon aus, dass das Opfer in der Nacht zum Pfingstsonntag, 28. Mai, auf einem Betriebsgelände im westlichen Stadtgebiet von Göttingen an der Dransfelder Straße gewaltsam zu Tode kam. Das Tatmotiv sei bislang unbekannt.

Der Leichnam des 38-Jährigen wurde anschließend in einem neueren weißen Renault Megane (Baujahr 2022, siehe Vergleichsbild im Anhang, Bildquelle Renault) vom Tatort über die Bundesstraße 3 zum späteren Fundort in der Feldmark bei Dransfeld gefahren.

Dieser Transport fand nach derzeitigen Erkenntnissen in der Nacht zu Pfingstsonntag zwischen 2 Uhr und etwa 3 Uhr nachts statt. Zeugen, denen in dieser Zeit ein langsam fahrender, weißer Renault Megane auf der Bundesstraße 3 zwischen Göttingen und Dransfeld aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden.

In so einem Renault Megane wurde laut Staatsanwaltschaft die Leiche des 38-Jährigen von den Tätern zum Fundort transportiert und zwar in der Nacht von Pfingsonntag auf Pfingstmontag. © Renault/Staatsanwaltschaft Göttingen

War es Mord? Ermittlungen zum Tötungsdelikt in Göttingen dauern an

Die Staatsanwaltschaft Göttingen ordnete die rechtsmedizinische Untersuchung des Leichnams an. Details zur festgestellten Todesursache sowie auch zu den genauen Tatumständen teilte die Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen zum jetzigen Zeitpunkt nicht mit.

In Gang gesetzt wurden die polizeilichen Ermittlungen durch den Arbeitgeber des Getöteten, heißt es in der Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft. Dieser hatte den 38-Jährigen am Dienstagmorgen, 30. Mai, bei der Polizei als vermisst gemeldet, nachdem er nicht an seinem Arbeitsplatz erschienen war.

Im Zuge der Suche entdeckten Polizeibeamte den leblosen Körper des Mannes schließlich in der Feldmark bei Dransfeld. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise bitte an: Polizei Göttingen, Tel.: 0551/491-2115. (Thomas Kopietz/Johannes Rützel)

