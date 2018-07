Trockenheit führt zu Wasserklau aus Bächen

Landkreis Göttingen richtet sich an Kommunen

Landkreis Göttingen. Hitze und Trockenheit sind Dauerthemen in diesen Tagen. Die Stadt Hann. Münden verweist auf ein Schreiben des Landkreises Göttingen an die Kommunen, in dem auf zum Teil niedrige Wasserstände von Oberflächengewässern aufmerksam gemacht wird.