Udo Bethke war Lokalpolitiker aus Leidenschaft – Heute (1. Mai 2023) wird er 80 Jahre alt

Von: Eike Rustemeyer

Freut sich auf seine Geburtstagsfeier: Udo Bethke im Wohnzimmer seines Hauses in Hedemünden. Dort lebt er mit seiner Frau Hannelore. © Eike Rustemeyer

Ehrenamtler, Menschenfreund und Hedemündener Urgestein: Udo Bethke blickt auf ein bewegtes Leben zurück.

Hedemünden – Über 20 Jahre Ortsbürgermeister in Hedemünden, fünf Jahre Ratsvorsitzender der Stadt Hann. Münden und 30 Jahre Vorsitzender der MTV Hedemünden 05: All das und vieles mehr war Udo Bethke im Laufe seines Lebens.

Der mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnete Hedemündener wird heute 80 Jahre alt.

1943 wurde Bethke im damaligen Brückenhaus an der Werra in Hedemünden geboren.

Als seine Eltern sich scheiden ließen, zog seine Mutter nach Dortmund und sein Vater nach Mannheim, erzählt der 79-Jährige. Er selbst blieb hingegen in seinem Geburtsort und lebte bis zum Tod seiner Großmutter im Jahr 1956 mit ihr zusammen im alten Brückenhaus.

Anschließend folgte er seiner Mutter nach Nordrhein-Westfalen, zu diesem Zeitpunkt war Bethke 13 Jahre alt. In Dortmund schloss er die Ausbildung zum Former in einer Gießerei ab.

Prägende Zeit bei der Marine

1963 begann dann seine Zeit als Soldat bei der Marine, die er heute als eine der prägendsten in seinem Leben beschreibt. Bethke lebte fortan abwechselnd in norddeutschen Städten wie Bremerhaven und Kiel.

Er holte parallel seinen Fachschulabschluss nach, schulte auf Elektrotechnik um und erreichte den Dienstgrad Hauptbootsmann. Er sah und erlebte viel, was „Landratten“ sonst vorenthalten bleibt, wie er sagt. USA, Norwegen, England, Frankreich und Portugal sind nur eine Auswahl der Länder, die er über den Seeweg bereiste.

Der Weg führte ihn letztlich aber zurück in bekanntes Gewässer: an das an der Werra gelegene Hedemünden. Hier baute er 1972 das Haus, in dem er bis heute wohnt und begann beim Gewerbeaufsichtsamt in Göttingen zu arbeiten. Auf einer Faschingsfeier im Ort lernte er seine Frau Hannelore kennen. „Sie ist mir direkt aufgefallen“, sagt Udo Bethke.

1995 heirateten die beiden. Hannelores Tochter aus einer vorausgegangenen Partnerschaft betrachtet er von Anfang an als seine eigene. Drei Enkelkinder erweiterten im Laufe der Zeit die Familie der Bethkes.

Eintritt in die SPD

1986 tritt Udo Bethke der SPD bei und wird noch im gleichen Jahr Mitglied des Ortsrates in Hedemünden. Die Geburtsstunde eines Lokalpolitikers, der viel in Hedemünden bewegen sollte. 1995 wurde Bethke zum Ortsbürgermeister gewählt und übte das Amt mit einer dreijährigen Unterbrechung bis 2021 aus.

In dieser Zeit rief er beispielsweise den Hedemündener Weihnachtsmarkt ins Leben.

In den drei Jahren, in denen Bethke kein Ortsbürgermeister war, hatte er den Posten des stellvertretenden Bürgermeisters inne. Das kam Zustande, weil es in Hedemünden zum „Bündnisfall“ kam, wie Bethke es nennt. Alle anderen Parteien hätten sich derzeit zusammengetan, um Bethke abzuwählen. Von 1996 bis 2016 war Bethke zudem Teil des Stadtrates in Hann. Münden, davon die letzten fünf Jahre als Ratsvorsitzender.

Udo Bethke war von 2011 bis 2016 Ratsvorsitzender in Hann. Münden. Das Bild zeigt ihn mit Parteikollegin Gudrun Surup. ARCHI © Axel Welch

Kies-Ausgießung war Reizthema

In den vielen Jahren in der Lokalpolitik kam es auch zu Reibungen, erzählt Bethke. Als es um die Pläne zur Kies-Außgießung im Werraabschnitt bei Hedemünden ging, habe er viel aushalten müssen.

Er habe beispielsweise Droh- und Hassbriefe in seinem privaten Briefkasten gefunden. „Ich war immer mit Leib und Seele dabei“, sagt Bethke. Sein diplomatisches Naturell und die Unterstützung seine Frau hätten ihn auch schwierige Phasen überstehen lassen.

Die Erfahrung, im Nachkriegsdeutschland aufgewachsen zu sein, habe in ihm eine ausgeprägte soziale Ader entstehen lassen.

Deshalb sei er auch stets für Geflüchtete eingetreten und habe sich der Hetze einiger Flüchtlingsgegner entgegengestellt.

Erhalt des Bundesverdienstkreuzes

Neben seiner politischen Tätigkeit war Behtke von 1988 bis 2018 außerdem erster Vorsitzender des MTV Hedemünden 05, dem zweitgrößten Verein des Hann. Mündener Ortsteils. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigte Bethke vor zwei Jahren für sein jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement mit dem Verdienstkreuz am Bande. Der damalige Göttinger Landrat Bernhard Reuter überreichte dem Hedemündener im Namen des Bundespräsidenten den Orden.

Das Verdienstkreuz am Bande hat Udo Bethke 2020 für sein ehrenamtliches Engagement im Namen des Bundespräsidenten verliehen bekommen. © Eike Rustemeyer

Heute feiert Bethke im Kreis von Freunden, Familienangehörigen und langjährigen Weggefährten seinen 80. Geburtstag in einer Lippoldshäuser Gaststätte. Sein nächstes Ziel hat der ehemalige Lokalpolitiker bereits ins Auge gefasst: „Ich arbeite nun auf die 90 zu“, sagt Bethke und lacht.