Überfall auf Markt in Uschlag scheitert - Täter flieht ohne Beute

Polizei teilt Tat erst nach einer Woche mit

+ © Rolf Vennenbernd/dpa Ein Überfall auf einen Markt in Uschlag ist gescheitert. © Rolf Vennenbernd/dpa

Ein maskierter Räuber hat am Montagabend vergangener Woche gegen 18.50 Uhr versucht, den Edeka-Markt in Uschlag zu überfallen. Der Täter flüchtete, nachdem er in seinem Vorhaben gestört wurde, ohne Beute. Verletzt wurde niemand.