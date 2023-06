Überschlag auf dem Schulhof: Mündener Grotefend-Gymnasium veranstaltete Verkehrstag

Verkehrssicherheit

+ © Kira Müller Aus einem auf dem Dach liegenden Auto aussteigen, ist schwierig: Die Schüler der elften und zwölften Klasse durften dies bei einem Überschlagssimulator des ADAC testen. © Kira Müller

Das Mündener Grotefend Gymnasium veranstaltete einen Verkehrstag: Neben einem Überschlagssimulator standen auch Erste Hilfe und Rauschbrillen zur Verfügung. Auch die Feuerwehr war vor Ort.

Hann. Münden – Da stand meine Welt kurz Kopf. Auch, wenn der „Unfall“ sich in Zeitlupe abspielte und ich wusste, dass ich in keinem Moment in Gefahr war, fühlte es sich komisch an, im Auto, angeschnallt und mit einem Beifahrer plötzlich auf dem Kopf zu stehen.

„Nicht festhalten“, schallt es von draußen durch das offene Fenster und ich lasse das Lenkrad los. Meine Füße heben ab und meine Haare fallen mir ins Gesicht. Mein ganzes Gewicht wird einzig und allein vom Anschnallgurt gehalten, das Autodach dicht an meinem Kopf, die Reifen des Autos über mir.

Da dreht sich das Auto auch schon wieder zurück. Seitlich, im 45-Grad-Winkel, bleibt es noch einmal stehen. „Das ist jetzt so, wie wenn euch ein Reh die Vorfahrt genommen hat, ihr ausweichen wolltet und ihr mit dem Auto im Graben liegen bleibt“, heißt es wieder von den ADAC Sicherheitsexperten. Die Schwerkraft, die mich seitlich nach unten zieht, ist enorm.

Das Auto dreht sich langsam weiter und kommt richtig herum zum Stehen. Die Tür wird geöffnet – ich darf aussteigen.

130 Schüler: Überschlagssimulator des ADAC

Das, was ich erlebt habe, durften auch knapp 130 Elft- und Zwölftklässler des Grotefend-Gymnasiums in Hann. Münden kürzlich mitmachen. Der ADAC war mit einem Überschlagssimulator zum Verkehrstag zu Gast an der Schule.

Sich mit einem Auto zu überschlagen – nur dort in deutlich langsameren Tempo als, wenn es auf der Straße passiert – gab den Schülern ein Gefühl, was für Kräfte sich auf den Körper auswirken. Auch das Aussteigen, als das Auto auf dem Dach stand, wurde geprobt.

Wichtigkeit von Airbags und Knautschzone hervorheben

Neben dem Überschlagssimulator hatte der ADAC auch einen Smart mitgebracht, dessen Frontscheibe zersplittert und die Vorderseite völlig zerstört war. Bodo Sperlich, Moderator für Verkehrserziehung der ADAC-Stiftung in Hannover, erklärte den Schülern, dass der Smart einen Crash-Test mitgemacht habe und bei 57 km/h gegen einen VW Golf gefahren sei. In dem Zusammenhang erklärt er auch, wie wichtig Knautschzone und Airbags sowie das richtige Sitzen ist.

+ Bodo Sperlich von der Verkehrserziehung des ADAC © Kira Müller

Neben den Experten vom ADAC war auch die Freiwillige Feuerwehr Hann. Münden mit ihrem Rüstwagen vor Ort. Sie stellten den Jugendlichen die Gerätschaften vor, die man bei einem Verkehrsunfall benötige.

Feuerwehr stellte Geräte zum Fahrzeug-Aufschneiden vor

Die Schüler durften sich zum Beispiel den Spreizer ansehen, der zum Aufschneiden von Fahrzeugen genutzt wird. Auch betonten die Einsatzkräfte, das Handy während einer Fahrt wegzulegen und, wenn Alkohol getrunken worden wäre, das Auto oder den Roller stehen zu lassen. „Das hat nichts mit uncool sein zu tun. Uncool ist, wenn wir das Auto aufschneiden müssen, um euch da raus zu holen“, sagt einer der Feuerwehrmänner.

+ Einen hydraulischen Spreizer durfte Schüler Philipp Geringer am Verkehrstag in die Hand nehmen. © Kira Müller

Auch auf das Thema Gaffen gingen die drei Männer ein: „Es ist einfach scheiße, um es mal so deutlich zu sagen.“ Niemand würde wollen in einer hilflosen Situation angeschaut oder sogar ins Internet gestellt zu werden.

Um das am eigenen Leib zu erfahren, hatte Klaus Ulbricht von der Verkehrswacht Münden eine 3D-Brille mitgebracht. Mit ihr konnten die Schüler einmal selbst Opfer in einer solchen Gaffer-Situation sein – ohne sich selbst in Gefahr zu begeben. Auch andere „Filme“ konnten die Schüler sich dort ansehen und so Unfälle hautnah miterleben.

+ Mit einer 3-D-Brille konnten die Schüler der 11. und 12. Klassen erleben, was bei einem Unfall geschieht, ohne sich in Gefahr zu begeben. © Kira Müller

Verkehrstag: Alkohol am Steuer und Erste Hilfe Auffrischung

Gleich nebenan wurde das Thema Alkohol noch einmal näher aufgegriffen. Dr. Inga Meyer, Lehrerin und Koordinatorin des Verkehrstages, zeigte den Schülern Rauschbrillen, die diese aufsetzen durften und einen Parcours laufen sollten. Wirklich die Linie trafen sie mit ihren Füßen dabei nicht und die simulierten 0,8 und 1,3 Promille brachten sie dazu auch Bälle weder richtig fangen noch schießen zu können.

+ Ein Blick durch die 0,8 Promille Rauschbrille. © Kira Müller

Mario Spangenberg, Kontaktbeamter der Polizei Münden, hielt Vorträge über „Recht und Verkehr“ und Lehrerin Silvia Engelbrecht frischte gemeinsam mit den Schülern die Erste Hilfe Kenntnisse auf: Stabile Seitenlage, Druckverband, Schocklage. „Viele der Schüler haben den Führerschein für Begleitendes Fahren bestanden und deswegen kürzlich erst Erste Hilfe gemacht“, sagt Engelbrecht. Dennoch gebe es gerade bei der Stabilen Seitenlage noch Übungsbedarf.

Wie Inga Meyer erklärt, findet der Verkehrstag am Grotefend-Gymnasium bereits seit mindestens 15 Jahren statt. Die vergangenen vier Jahre musste er aufgrund der Corona-Pandemie aber ausfallen. (Kira Müller)