Unwetter hinterließ Spuren: DRK-Shop in Hann. Münden bis Ende August geschlossen

Von: Kira Müller

Teilen

Der Teppich stand voller Wasser: Kleidung wurde nicht beschädigt, da diese an Stangen hing oder auf Metallregalen lag. © Kira Müller

Das Unwetter am 22.6. hat auch in Münden Spuren hinterlassen: Der DRK-Shop in der Burgstraße muss sich mit einem Wasserschaden auseinandersetzen. Bis August ist er geschlossen.

Hann. Münden – Der Regen kam so plötzlich und in solchen Massen, dass das Fallrohr an der Außenwand des Gebäudes in der Burgstraße das Wasser nicht halten konnte und den Laden überflutete – das ist zumindest die Vermutung von Iris Vollack, Leiterin der Läden des Deutschen Roten Kreuzes in der Hann. Mündener Altstadt und Neumünden, und ihrer Kollegen.

Am Tag des Unwetters am 22. Juni (wir berichteten) wollten die Mitarbeiter „eigentlich früher gehen, damit sie sicher vor dem Unwetter nach Hause kommen“, berichtet Iris Vollack. Aber das hatte sich schnell erledigt. „Das Wasser kam wie ein Bach über den Teppich“, sagt sie.

Das Unwetter brachte den Wasserschaden: Iris Vollack und ihre Kollegen räumten den Laden leer, damit der Boden rausgerissen werden konnte. © Kira Müller

Wasserschaden: „Das wird noch ein Haufen Arbeit“

Kleidung und Inventar wurden in die hinteren Räume des Ladens gebracht, weitere Hilfe bekamen die Mitarbeiter von der Streifenfrei Glas- und Gebäudereinigung, die mit einem Nasssauger das erste Wasser aus dem Teppich holte. Als dann der Boden rausgerissen wurde, gab es eine neue Überraschung: „Es waren vier Lagen Boden, ganz unten lagen sogar noch Fliesen“, sagt Vollack.

Trocknungsgerät: Aus dieser Ecke kam Wasser in den Laden gelaufen. © Kira Müller

Welche Versicherung den Schaden übernehme, werde derzeit noch geklärt. Ein Umbau sei zwar schon länger geplant gewesen, dass er nun so schnell komme, war „aber doch eine Überraschung“. „Das wird noch ein Haufen Arbeit“, erklärt Vollack. Neben dem neuen Boden, müssen auch die Fußleisten erneuert und die Wände gestrichen werden – dafür seien sie selbst zuständig.

Da der Laden aber ausschließlich von Ehrenamtlichen betrieben wird, müssen solche Arbeiten in deren Freizeit erledigt werden. Vollack schätzt, dass der Laden mindestens noch bis Ende August geschlossen sein wird. Die Kunden würden größtenteils auch nach Neumünden in den Shop ausweichen. „Es ist für viele ein weiter Weg“, bedauert sie.

Doch auch in Neumünden sei Wasser in die Räume gelaufen, allerdings nicht so schlimm wie in der Burgstraße. Dachdecker seien schon da gewesen, hätten die Rinne gereinigt, ein Rohr müsse ausgetauscht werden. (Kira Müller)