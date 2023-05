Vereine haben Nachwuchsprobleme: Ehrenamtliche suchen junge Menschen als Nachfolger

Von: Kira Müller, Eike Rustemeyer

Teilen

Horst Schendel, Ehrenamtlicher Sportprüfer. © Per Schröter

Jahr für Jahr sinkt die Zahl der Ehrenamtler in Deutschland. Auch Hann. Mündens Vereine haben Schwierigkeiten damit, Jugendliche für sich zu gewinnen.

Hann. Münden – Die Arbeit im Ehrenamt nimmt stetig ab. Waren es im Jahr 2020 noch etwas mehr als 17 Millionen Menschen in Deutschland, die sich ehrenamtlich engagieren, so waren es 2021 noch 16,2 Millionen und 2022 nur noch 15,7 Millionen.

Das ergibt eine Umfrage der Online-Statistiken-Plattform Statista. Vor allem junge Menschen als freiwillige Helfer in Vereinen seien schwer zu finden. So auch bei den Prüfern des Deutschen Sportabzeichens in Hann. Münden, die sich freitags auf dem Sportplatz am Rattwerder treffen. „Uns fehlt der Nachwuchs“, sagt Horst Schendel.

Er ist seit vielen Jahren dabei und auch seine Prüferkollegen begleiten das Team teilweise schon seit Beginn im Jahr 1972. Verstehen können die Freiwilligen nicht, dass die jungen Menschen kein Interesse mehr an einem Ehrenamt haben. Ihre Vermutung: Sie würden sich mehr in ihrer Freizeit binden wollen, denken Horst Schendel und sein Prüfkollege Erich Langhans. „Wir opfern unsere Zeit nicht, wir stellen sie anderen zur Verfügung“, betont Langhans.

„Wir haben schon ganz bewusst nach Nachwuchs gesucht“, ergänzt Schendel. Doch auch, wenn sie die jungen Menschen gezielt ansprechen und erzählen, wie viel Spaß die ehrenamtliche Arbeit mache, fehle der Zuspruch. Es sei eine Frage der Priorität.

Auch beim Sängerkreis Fulda-Werra-Weser sind die fehlenden jungen Menschen ein Problem. „Nachwuchs fehlt hinten und vorne“, sagt der Erster Vorsitzende Dieter Mergard. Das sei allerdings nicht nur in seinem Verein ein Problem, sondern bei so gut wie jedem Chor, so Mergard.

Er sei ratlos, was die Gewinnung von Nachwuchssängern angehet. „Wir gehen auf die Leute zu und fragen, aber niemand möchte“, berichtet Mergard. Zusammenschlüsse mit anderen lokalen Chören, die an Mitgliedermangel leiden, hält er für eine mögliche Lösung. „Aber das wollen dann einige auch wieder nicht“, sagt Mergard. Angesichts des Nachwuchsproblems sei er pessimistisch eingestellt, wenn es um die langfristige Zukunft des Vereins geht.