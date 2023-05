Vieles neu in diesem Jahr: Hasenmelkerfest am 3. Juni rund um die Kirche in Dransfeld

Von: Per Schröter

Besuchermagnet: Bislang war für das Hasenmelkerfest immer die Lange Straße gesperrt worden. Diesmal findet es im Bereich rund um Kirche und Rathaus statt. © Per Schröter

Das Hasenmelkerfest in Dransfeld wird am Samstag (3.6.2023) zum 15. Mal gefeiert. Doch im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren wird es einige Änderungen geben.

Dransfeld – Wenn der Dransfelder Gewerbeverein am 3. Juni die 15. Auflage seines beliebten Hasenmelkerfestes veranstaltet, wird es im Vergleich zu den vorangegangenen Veranstaltungen einige drastische Änderungen geben.

Bislang lockte das Hasenmelkerfest stets sonntags Menschen von Nah und Fern nach Dransfeld, um über die eigens dafür abgesperrte Lange Straße zu bummeln, sich an den zahlreichen Ständen oder in den eigens dafür geöffneten Geschäften umzuschauen und sich vom bunten Rahmenprogramm unterhalten zu lassen.

Hasenmelkerfest nun Samstag statt Sonntag

„Für uns war es allerdings zuletzt immer schwierig gewesen, die Lange Straße so mit Ständen zu füllen, dass keine allzu großen Lücken entstanden“, bedauert der Gewerbevereins-Vorsitzende Marvin Helm das auch schon vor der Corona-Pandemie nachlassende Interesse der Standbetreiber. „Außerdem gibt es in Dransfeld immer weniger Geschäfte, sodass ein verkaufsoffener Sonntag auch nur noch wenig Sinn macht.“

Marvin Helm Gewerbeverein Dransfeld © Per Schröter

Nachdem man beim Gewerbeverein schon lange „etwas Neues“ habe machen und den Besuchern beim Hasenmelkerfest auch einmal abends etwas anbieten wollen, wurden jetzt Nägel mit Köpfen gemacht. Die Veranstaltung wurde nicht nur auf einen Samstag verlegt, sondern findet in diesem Jahr auch abseits der Langen Straße statt.

Große Bühne mit Musik und Unterhaltungsprogramm beim Hasenmelkerfest

„Diesmal wird das Fest auf dem Gelände zwischen der Langen Straße und dem Rathaus stattfinden“, sagt Marvin Helm. Auf dem Kirchvorplatz wird eine große Bühne aufgebaut, auf der es tagsüber neben Musik „aus der Konserve“ auch ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm mit Auftritten eines Zauberers (13.30 Uhr), Kindern der Grundschule Dransfeld (14.30 Uhr), dem Chor „Cornetto“ (15.30 Uhr) sowie Sascha Möller (Gesang und Gitarre/16.30 Uhr) geben wird. Ab 20 Uhr werden dann die Musiker der „Hit Radio Show“ aus Göttingen bei freiem Eintritt mit Livemusik für Stimmung sorgen.

Von 12 bis 18 Uhr wird überdies auf dem Gelände zwischen der Kirche und dem Rathaus ein buntes Kinderprogramm mit Hüpfburg, Kinderkarussell, einem Sandcontainer zum Buddeln, Kinderschminken und vielem mehr angeboten.

Kunsthandwerkstände, Infostände und Kulinarischesin Dransfeld

In der für den Verkehr gesperrten Kirchstraße und der Bahnhofstraße werden zudem zahlreiche Kunsthandwerkstände sowie Infostände verschiedener Institutionen zu finden sein. Und auch das Kulinarische soll nicht zu kurz kommen.

„Wir hoffen, dass es so wie früher wieder ein echtes Familienfest wird“, sagt Mitorganisatorin Andrea Gawehn und weist darauf hin, dass die Dransfelder Geschäfte an dem Samstag regulär (also in der Regel um 13 Uhr) schließen werden. „Wer mit dem Auto kommt, kann entweder in der Innenstadt entlang der Langen Straße oder an der Stadthalle parken“, so Gawehn.

Andrea Gawehn Gewerbeverein Dransfeld © Schröter, Per