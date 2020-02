Vodafone und O2 haben LTE-Masten in Betrieb genommen

Nutzer von mobilem Internet, unter anderem für Smartphones und Tablet-Computer, können sich freuen: Die Netzbetreiber Vodafone und O2 haben im Altkreis Münden zwei neue LTE-Funkmasten in Betrieb genommen.

Tausende Einwohner und Gäste sollen davon profitieren und weitere Masten sollen in diesem Jahr folgen.

Vodafone hat in Hann. Münden eine LTE-Station aufgerüstet, die ein schnelleres Surfen im Internet ebenso wie eine bessere Sprachqualität bei Handytelefonaten ermöglichen soll. „Hier werden wir die LTE-Kapazität der LTE-Station in der Nähe der ICE Strecke (Mündener Mitte) durch zusätzliche LTE-Antennen steigern, um dem rasant wachsenden Datenverkehr in diesem Bereich Rechnung zu tragen“, teilt Konzernsprecher Volker Petendorf auf HNA-Anfrage mit.

Mit diesem abgeschlossenen Bauprojekt beginnt laut des Unternehmens außerdem das LTE-Ausbauprogramm für den Landkreis Göttingen. Konkret bedeutet dies: an vier weiteren Standorten sollen neue LTE-Antennen aufgebaut und bestehende Anlagen aufgerüstet werden. Damit sollen unter anderem Funklöcher geschlossen und höhere Übertragungsgeschwindigkeiten ermöglicht werden. Die Standorte sind in der Innenstadt durch einen neuen LTE-Masten sowie Aufrüstung eines bestehenden und am Kaufpark durch Aufrüstung einer Station.

Netzbetreiber O2 hat seinen neuen LTE-Standort an einem bereits bestehenden Masten in Uschlag in der Gemeinde Staufenberg errichtet. Die neue Station mit LTE-Technik ergänzt die bisherige Technik vor Ort. Da der Mast unmittelbar an der Autobahn 7 stehe, profitieren laut Mitteilung auch die tausenden durchreisenden Autofahrer von der verbesserten Netzabdeckung.

Laut Vodafone und O2 ist die neue Netzinfrastruktur außerdem Grundlage für den künftigen Ausbau des 5G-Mobilfunkstandards. Vodafone will deutschlandweit 2021 rund 20 Millionen Kunden mit dem neuen, noch schnelleren mobilen Internet versorgen. Mit der 5G-Technologie sollen Geschwindigkeiten bis zu 10 Gigabit pro Sekunde möglich werden.