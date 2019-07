Lecker: Am Stockbrotbraten hatten Kinder und Erwachsene ihre Freude.

Erlebnisreicher Feuerwehrtag für Kinder und Jugendliche in Volkmarshausen: Manchmal war es sogar etwas gruselig.

Gar nicht so einfach war es für Hani und Ciara, sich in einem total vernebelten Zelt zurechtzufinden.Mit Atemschutz-Attrappen bewegten sie sich vorwärts, ohne etwas zu sehen und zu wissen, welche Hindernisse sich ihnen in den Weg stellten.

Sie spürten eine Folie auf dem Boden, dann versperrte eine Wand aus dichten Plastikbändern den Weg. Auch eine Traube von aufgeblasenen Luftballons galt es zu überwinden. Weiter mussten sie an einem Seil mit gefüllten Papiertüten vorbei gehen und sich durch an Seilen aufgehängte Flaschen schlängeln. Nun wussten die beiden Mädchen, wie es Feuerwehrleuten zumute ist, wenn sie während eines Einsatzes in verqualmten unbekannten Räumen unterwegs sind und vielleicht auch noch Menschen retten müssen. Dabei tragen die Brandschützer auch noch Atemschutzgeräte.

Diese Aktion und noch viele mehr gab es am Sonntag zum ersten Kindertag der Feuerwehr Volkmarshausen. Zahlreiche Kinder aus Volkmarshausen, den benachbarten Ortschaften und aus Münden waren mit ihren Eltern gekommen. „Wir wollen damit ein wenig Werbung für unsere Kinder- und Jugendfeuerwehr machen“, sagte dazu Ortsbrandmeisterin Carina Marschall.

Zur Jugendfeuerwehr gehören zurzeit acht Jungen zwischen zehn und 16 Jahren (Treffen freitags 18 bis 20 Uhr, Feuerwehrgerätehaus Lausewinkel 3, nicht in den Ferien), zur Kinderfeuerwehr 15 Mädchen und Jungen von sechs bis zehn Jahren (Treffen mittwochs 16.30 bis 18.30 Uhr, Feuerwehrgerätehaus Lausewinkel 3, nicht in den Ferien). Für beide Gruppen sind Mädchen und Jungen willkommen.

Um zu zeigen, was bei der Kinder- und Jugendfeuerwehr so alles gemacht wird, hatte der Nachwuchs mit seinen Jugendfeuerwehrwarten Hannelore Brill und Alexander Marschall eine große Stellwand mit Fotos, Zeitungsartikeln und Beschreibungen der Aktionen gefertigt. Um die Stellwand auffällig zu gestalten haben sie bunte Handabdrücke hinterlassen. Und wie die Ortsbrandmeisterin feststellt, war bei den Kindern das Interesse an der Feuerwehr groß.

Stockbrotbraten und Glücksraddrehen

Das, was die Kinder- und Jugendfeuerwehr, die Einsatzabteilung und der Feuerwehrverein aus Volkmarshausen mit Unterstützung einiger Feuerwehrleute der Kernstadtwehr für den Kindertag alles auf die Beine gestellt haben, war beeindruckend.

Einfallsreichtum und Abwechslung hatten die Organisatoren eingebracht. Auf Heedes Wiese gab es beispielsweise Malaktionen, einen Geschicklichkeitsparcours mit kleinen selbst gebauten Feuerwehrfahrzeugen, Stockbrotbraten, Glücksraddrehen, Dosenwerfen, Geschicklichkeitsspiele und ein Ballbecken. Wer Lust hatte, konnte sich auf einer Hüpfburg oder auf den gestapelten Strohballen austoben.

Für die etwas älteren Kinder war das Kistenstapeln die Attraktion. Mit dabei war auch das Feuerwehr-Demohaus. Da wurde den Kindern gezeigt, wie schnell sich ein Feuer im Haus ausbreiten kann, und wie man sich im Falle eines Brandes richtig verhalten soll.