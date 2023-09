Volkshochschule Hann. Münden startet mit vielen neuen Kursen ins neue Semester

Von: Jenny Breiding

Das neue Semester an der Volkshochschule in Hann. Münden begann dieses Jahr ein wenig früher, als gewohnt. Von links Heike Pflum, Sonja Lehmann, Anne Wilksen © Volkshochschule HMÜ

Etwas früher als gewohnt startete die Volkshochschule (VHS) in Hann. Münden Anfang September in das Herbstsemester und hat knapp 150 Kurse in den Bereichen Kultur und Gesellschaft, Gesundheit und Bewegung, Ernährung und Fremdsprachen, Digitales und Beruf im Programm.

Hann. Münden – Damit sei wieder das Niveau von vor der Pandemie erreicht – zeitweise hätte es nur 110 Kurse gegeben, sagt Lehmann. Nun gebe es viel Neues im Angebot.

Ein Schwerpunkt liege dieses Semester im Bereich Gesundheit, wo neben Klassikern wie Fitness, Yoga und Entspannungskursen auch speziellere Angebote vertreten seien, wie beispielsweise Meditation, eine Schlafwerkstatt, die Wissen über Wege zum erholsamen Schlaf vermittelt, oder ein Kurs über die Wechseljahre.

„In diesem Jahr haben wir besonders viele Präventionskurse im Angebot“, sagt Lehmann. „Diese Kurse werden bei regelmäßigem Besuch von der Krankenkasse bezuschusst. Teilnehmende können bis 80 Prozent der Kursgebühr erstattet bekommen und so besonders kostengünstig etwas für den Erhalt der Gesundheit tun.

Stricken und Nähen, Zeichenkurse

Das Themenspektrum ist groß und für fast jeden ist etwas dabei.“ Besonders vielfältig sei auch das Angebot im Bereich Kultur und Gesellschaft. Hier seien Kurse zum kreativen Schreiben, zur Einführung in die Philosophie und zum Gitarre spielen hinzugekommen ebenso wie Stricken und Nähen, Zeichenkurse, Gestalten mit Pappmaché und Korbflechten.

Dazu gebe es wieder eine breite Palette an Koch- und Genusskursen. Neu sind auch Kurse für Alltagspraktisches und das kreative Selbstmanagement, die von einer Einführung in Bohren, Schrauben und Dübeln über Strategien für das nachhaltige Aufräumen bis zum Erstellen individueller Organisationssysteme in einem Bullet Journal reichen.

Aber nicht nur viele Kursinhalte, sondern auch andere Kursformate sind dazugekommen. Es gebe verschiedene kostenlose Schnupperangebote, die das unverbindliche Kennenlernen ermöglichen, heißt es von Seiten der VHS. Auch gebe es in diesem Semester mehr Kompaktkurse und im Fremdsprachenbereich hybride Kurse.

Auch Kurse von zu Hause aus möglich

Bei Letzteren könne man sich von zu Hause aus per Videokonferenz zuschalten, um zum Beispiel bei Zeitknappheit leichter teilnehmen zu können, man könne aber auch im Kursraum lernen, damit der soziale Aspekt des Lernens und die Begegnung nicht zu kurz kommen.

Mehr Kurse am Freitagnachmittag oder Samstagvormittag sollen außerdem zum kreativen Start in das Wochenende einladen oder die Weiterbildung neben dem Beruf erleichtern, so zum Beispiel Teilzeitdeutschkurse für Berufstätige.

Zusätzlich zum frei buchbaren Angebot finden an der Volkshochschule auch Kurse statt, die nur nach vorheriger Beratung besucht werden können. „Es gibt ein breites Angebot an Deutschkursen auf verschiedenen Niveaus und einen Kurs zum Nachholen von Haupt- oder Realschulabschluss.

Ab dem Herbst haben wir auch wieder zwei Projekte vor Ort, die Familien und insbesondere Frauen beim Einstieg in den Beruf unterstützen,“ ergänzt Sonja Lehmann.

Ein Angebotsflyer für Kurse bis zu den Herbstferien liegt im Magazin „Mein Münden“ bei und ist in zahlreichen Buchhandlungen, Lebensmittelgeschäften, Cafés, Banken und öffentlichen Einrichtungen zu finden. Ein weiterer Flyer für die zweite Semesterhälfte erscheine im Oktober, heißt es weiter. Alle Kurse sind auch unter vhs-goettingen.de zu finden.

Informationsmöglichkeiten gibt es auch an den Ständen der VHS zum Semesterstart: 26. August, 10 bis 13 Uhr in der Hann. Mündener Innenstadt beim Fächerbrunnen; 09. September, 10 bis 17 Uhr beim Stadtteilfest Neumünden rund um das Haus der Nationen; 17. September, 13 bis 17 Uhr beim Kinder-Basar in der Staufenberg-Halle in Landwehrhagen. jbr

Anmeldung Information und Beratung sind natürlich auch persönlich möglich unter 0 55 41/95 48 36 0 oder unter hmue@vhs-goettingen.de oder in der VHS in der Wilhelmshäuser Str. 90.