„Von drauß’, vom Walde ...“: Bilder zu Gedichten in der St. Blasius Kirche

Hann. Münden. In der St. Blasius Kirche in Hann. Münden sind ab sofort Gedichte zu sehen: Denn dort stellt Margret Jäckle Bilder zu Gedichten von gestern und heute aus.

Ein Sack voller Geschenke, langer weißer Bart, dicker Wanderstock: Der Knecht Ruprecht von Margret Jäckle sieht genauso aus, wie man ihn sich vorstellt – auf ihrem Bild kommt er „von drauß’ vom Walde“, wie es auch in dem bekannten Gedicht heißt. Genau auf diese Zeilen nimmt die Mündener Malerin Bezug. Sie hat passend zur Gedichte-Ausstellung in der St. Blasius Kirche Hann. Münden drei Bilder gemalt, die nicht nur die Ausstellung bereichern, sondern auch noch einen zweiten Zweck erfüllen sollen: Die Bilder stehen zum Verkauf, die Einnahmen sollen an die Stadtkirchengemeinde und an das Hospiz gehen.

Ihr Weihnachtsbaum steht noch schneebedeckt im Wald und wartet darauf, geschmückt zu werden. Das dritte Bild zeigt einen Engel. „Engel sind ja eigentlich körperlos“, sagt sie, und so hat sie eine durchscheinende Form gemalt, ohne Gesicht, mit zarten Flügeln, wie aus Nebel.

Margret Jäckle lebt seit vier Jahren in Hann. Münden und ist seitdem auch in der Kirchengemeinde aktiv. Ursprünglich stamme sie aus Baunatal, verrät sie. Ihre künstlerische Ader bringt sie auch im Verein Mündener KunstNetz ein. Diakonin Susanne Rieke-Scharrer hatte sie auf die Idee gebracht, zu den Gedichten etwas zu malen. „Eigentlich ein Bild, aber dann sind es drei geworden“, sagt Jäckle schmunzelnd.

„... ich muss Euch sagen, es weihnachtet sehr!“ heißt die Ausstellung. Bilder und Gedichte geben den Weg frei für Kindheitserinnerungen. Die echten Klassiker habe man in die Ausstellung aufgenommen, beschreibt es Rieke-Scharrer, aber auch Modernes und etwas für Kinder – wie die Weihachtsmaus – , Kritisches und Lustiges – wie die Weihnachtsgans von Heinz Erhardt. Zusammengetragen wurden die Gedichte vom Blasiusausschuss, dem auch Margret Jäckle angehört. „Da hat jeder Vorschläge gemacht“, sagt Rieke-Scharrer, „und dann hatten wir natürlich viel zu viele.“ Auf 15 Tafeln, die mit weihnachtlichen und winterlichen Motiven illustriert sind, blieb ein Querschnitt durch Zeit und Stile, in dem die Kirchenbesucher gern stöbern.

Die Ausstellung

Die Ausstellung in der St. Blasius Kirche in Hann. Münden ist bis Weihnachten nicht nur zu den Gottesdienstzeiten geöffnet, sondern auch samstags und sonntags, dann je von 11 bis 17 Uhr, der Eintritt ist frei. Die jungen Besucher können am Kindertisch weihnachtliche Motive malen oder in einer Weihnachts-Leseecke in Büchern blättern. Der Kinder wegen habe man auch die Weihnachtskrippe schon aufgebaut, so Rieke-Scharrer. Die Bilder von Margret Jäckle sind 80 mal 120 Zentimeter groß und mit Acryl auf Leinwand gemalt.