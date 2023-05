Von Nymphen und Mythen: Konzert der Händel Festspiele von Ex Silentio in Hann. Münden

Auf Alte Musik und mediterrane Tradition spezialisiert haben sich Andreas Linos (von links), Alexis Mastichiadis, Fanie Antonelou, Dimitris Kountouras und Vasilis Zigeridis von „Ex Silentio“. © ADRIANA STREHL

Das Quintett Ex Silentio spielte im Hann. Mündener Welfenschloss. Auf Alte Musik und mediterrane Tradition spezialisiert, begeisterte es mit „Nymphen und andere Mythen“.

Hann. Münden – Von den in die ferne Vergangenheit zaubernden Instrumenten über die liebliche Stimme der Sopranistin bis zu den gefühlvollen, Nymphen besingenden Kantaten, Kanzonetten und Madrigalen: Märchenhaft-magisch war beim Konzert des griechischen Ensembles Ex Silentio am Sonntagabend (28.05.2023) im Rittersaal des Welfenschlosses in Hann. Münden alles.

Im Rahmen der Internationalen Händel-Festspiele Göttingen spannte die auf Alte Musik und mediterrane Tradition spezialisierte Gruppe mit ihrem Programm „Nymphen und andere Mythen“ den Bogen von der Renaissance bis zu den weltlichen Naturgeister verehrenden Kantaten Georg Friedrich Händels.

Magische Zeitreise ans Kretische Meer

„Wenn es um Nymphen geht, ist Hann. Münden der perfekte Ort“, bemerkt der Festspiel-Intendant Jochen Schäfsmeier mit Hinweis auf die drei die Stadt durchquerenden Flüsse – und die Mündener schienen über den musikalischen Besuch aus Griechenland auch herzlich erfreut zu sein. Rund 150 junge und alte Klassikbegeisterte und Fantasyfans lockte das Quintett am Pfingstsonntag ins Welfenschloss. Jedes Ensemblemitglied beeindruckte auf seine Weise.

Allein die wie Ausstellungsstücke auf der Bühne thronenden Instrumente sind schon eine Attraktion für sich, doch Ex Silentio sorgt dafür, dass in ihnen Leben einkehrt. Sobald der erste Ton erklingt, beginnt für das Publikum die magische Zeitreise ans Kretische Meer. Zunächst sind es ganz sanfte Klänge, dann berauscht das fünfköpfige Ensemble plötzlich mit flottem Spiel.

Perfekte Harmonie: Tamburin, Blockflöte und Kanun verleihen den von Nymphen handelnden Kompositionen einen märchenhaften Klang. © Strehl, Adriana

Es ist das blutrote Cembalo, gespielt von Alexis Mastichiadis, das das Publikum auf magische Weise in alte Zeiten versetzt. Zwar sitzt er die meiste Zeit am Rand, doch immer, wenn Vasilis Zigeridis mit seinem Kanun begleitet, bekommen die Kompositionen einen besonderen mediterranen Touch. Um die orientalische griffbrettlose Kastenzither, die Zigeridis mit flinken Fingern spielt, genauer unter die Lupe zu nehmen, nutzen neugierige Zuschauende die Pause.

Mit ihrem hellblauen Glitzertop sticht Fanie Antonelou schon heraus, bevor sie den Raum mit ihrem anmutigen Gesang erfüllt. Ihre ergreifende Stimme, die manchmal so hoch und fein ist, dass man meint, sie müsse jeden Moment zerbrechen, geht unter die Haut und lässt die Sängerin selbst als bezaubernde Nymphe erscheinen.

Ein besonders harmonischer Dialog entsteht, wenn Dimitris Kountouras, der Leiter des Ensembles, die Sopranistin mit seiner Blockflöte begleitet. Mit seinem zuweilen unglaublich flotten Flötenspiel macht Kountouras das Publikum sprachlos. Fast durchgehend im Einsatz ist Andreas Linos, der die Viola da Gamba mal sanft zupft und mal mit ordentlich Schwung und Eifer streicht.

Naturidylle von Arkadien und die Nymphen Phyllis und Chloris

Mit kraftvollem Gesang verleiht Antonelou der von den ausgewählten Werken Händels ausgehenden Leidenschaft Ausdruck. Malerisch und herzergreifend werden die Naturidylle von Arkadien – Wald, Wiese und Bach – und die bis in den Tod geliebten Nymphen Phyllis und Chloris in den barocken Kompositionen besungen.

Den heiteren Abschluss bildet die kurze Madrigale „Benedetta el Gregaria“ von Annibale Padovano und, weil es so schön ist und das begeisterte Publikum nicht zu klatschen aufhören will, spielt das Ensemble es gleich zwei Mal. Dann heißt es: Abschied nehmen von Ex Silentio und dem nostalgischen Ausflug ans Mittelmeer. Doch wer sich seine Fantasie beibehalten hat, wird Arkadien bestimmt auch in der Dreiflüssestadt wiederfinden können. (Adriana Strehl)