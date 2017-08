Vorwurf des Kindesmissbrauchs in Hann. Münden: Opfer ein Kind und ein Jugendlicher

Staatsanwaltschaft präzisiert Angaben - 34-Jähriger verhaftet

+ © Ekkehard Maaß Polizei durchsuchte Räume in der Mündener Altstadt. © Ekkehard Maaß

Hann. Münden. Im Fall des 34-Jährigen aus Hann. Münden, dem die Staatsanwaltschaft Göttingen schweren sexuellen Missbrauch von Kindern in drei Fällen, sexuellen Missbrauch von Kindern in zwei Fällen und sexuellen Missbrauch von Jugendlichen in einem Fall zur Last legt, hat die Staatsanwaltschaft Göttingen am Donnerstag ihre Angaben präzisiert.