Viel unklar bei Wärmeplänen: Kommunen im Altkreis Münden stehen noch ganz am Anfang

Von: Thomas Schlenz

Teilen

Kommunen in Deutschland sollen eine Wärmeplanung vorlegen. Bis diese Pläne aber gemacht sein müssen, ist noch Zeit. Im Altkreis Münden ist noch viel unklar. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich

Wärmeplanung, ein Thema, das dieser Tage oft zu hören ist. Die Kommunen im Altkreis Münden stehen noch ganz am Anfang

Altkreis Münden – Der Entwurf des neuen Gebäudeenergiegesetzes des Bundes verlangt laut Deutschem Städtetag, dass Städte mit mehr als 100 000 Einwohnern bis 2026 eine kommunale Wärmeplanung vorlegen müssen, alle anderen dann bis 2028. Für alle Gemeinden mit weniger als 10 000 Einwohnern gibt es im Gesetzentwurf noch keine Regelung, ob und in welcher Form sie Pläne erstellen müssen. Die Kommunen im Altkreis stehen diesbezüglich noch ganz am Anfang:

Hann. Münden: Mehr Zeit für Mittelzentrum

Hann. Münden habe als Mittelzentrum noch etwas mehr Zeit als die Oberzentren, einen Wärmeplan zu erarbeiten, teilte die Stadt mit. Zum jetzigen Zeitpunkt stünden die Ausarbeitungen noch ganz am Anfang. Und sie stünden im direkten Zusammenhang mit der Zeit- beziehungsweise der Kostenfrage: Die Stadtverwaltung habe erste Vorgespräche geführt, in denen damit begonnen worden sei, die bereits vorhandene Infrastruktur zu bewerten und einen Ist-Stand zu erarbeiten. Daraus ließen sich wiederum konkrete Maßnahmen ableiten.

Im Kern gehe es beim Wärmeplan neben der Schaffung einer größtmöglichen Effizienz, um die beiden Fragen: In welcher Zeit sind die nötigen Maßnahmen umzusetzen und was wird der Kommune die Umsetzung unterm Strich kosten? Um diese Fragen beantworten zu können, müsse allerdings der erste Schritt, die Erarbeitung eines Ist-Standes, zunächst abgeschlossen sein, so die Stadt Hann. Münden. Nach alter Gesetzgebung und vermutlich auch nach der aktuell diskutierten seien Kommunen unter 10 000 Einwohner und damit die Samtgemeinde nicht zur Aufstellung eines kommunalen Wärmeplanes verpflichtet.

Dransfeld: Gedanken über Anträge

„Trotzdem machen wir uns hierüber Gedanken, es liegt aktuell auch ein Antrag der Grünen vor, die die Beantragung von Fördermitteln zur Aufstellung eines Wärmeplanes fordern“, so Eilers. Dransfelds Klimaschutzmanagerin sei dabei, verschiedene Fragen zu prüfen im Hinblick auf den Umfang eines solchen Planes, welche Detailtiefe verlangt werde und wie groß der mögliche Zuschuss sein werde. Aus Staufenberg gab es bislang noch keine Stellungnahme zum Thema.