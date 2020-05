Wanfrieder Schlagd soll im Juli fertig sein

Pflasterarbeiten an Werra-Promenade:

+ © Thomas Schlenz Blick auf die Schlagd: HNA-Volontär Jan Trieselmann zeigt auf die sanierte Schlagdmauer. © Thomas Schlenz

Seit dem vergangenen Sommer laufen die Bauarbeiten an der Wanfrieder Schlagd in Hann. Münden. Jetzt haben die Stadtplaner Ende Juli als Termin im Blick, zu dem die Promenade an der Werra fertig sein soll. Das sagte Reiner Cohrs vom Bereich Stadtentwicklung, der das Projekt betreut.