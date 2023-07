Konzern K+S hält Fischsterben in Werra für unwahrscheinlich

Warnung vor Fischsterben in der Werra: Fischereigenossenschaft Münden kritisiert K+S

Von: Kira Müller

Monte Kali: Ein Blick auf die Abraumhalde am Standort Wintershall in Heringen des Werkes Werra von K+S. © Jan-Christoph Eisenberg

Die Fischereigenossenschaft Münden übt Kritik am Kasseler Unternehmen K+S. Hoher Salzgehalt könnte Grund für ein mögliches Fischsterben sein. K+S weist die Vorwürfe zurück.

Hann. Münden – Vor einem Fischsterben in Werra und Weser, ähnlich wie in der Oder im vergangenen Jahr, warnt die Fischereigenossenschaft Münden.

Grund dafür sei ein extrem hoher Salzgehalt, der zu „enormem Umwelt- und Fischschäden“ führen könne und durch die Ableitung von industriellen Salzabwässern durch das Kasseler Unternehmen K+S entstehe, so Ronald Schminke, Vorsitzender der Fischereigenossenschaft Münden/Weser 1.

Forderung: Einleitungen salzhaltiger Industrieabwässern stoppen

„Die giftige Brackwasseralge vermehrt sich bei dem hohen Salzgehalt in einem ohnehin durch die Klimakrise gestressten Gewässer rasant. Ich fordere das Regierungspräsidium Kassel auf, die akut drohende Gefahr für Fische, Muscheln und andere Lebewesen abzuwenden und die Genehmigung weiterer Einleitungen salzhaltiger Industrieabwässern durch Kali und Salz in die Werra umgehend zu stoppen“, heißt es von Ronald Schminke.

Die Werra werde von dem Kasseler Kaliproduzenten seit vielen Jahren als Abwasserkanal genutzt, erklärt Schminke in einer Mitteilung weiter. „Einleitgenehmigungen werden durch das Regierungspräsidium Kassel erteilt, obwohl europäisches Recht mit der Wasserrahmenrichtlinie diese Verschlechterung verbietet.“ Einleitungen seien Ländersache und es sei höchste Zeit, dass die zuständige hessische Umweltministerin Priska Hinz das „unglaubliche Leid der Fische und die Billigentsorgung der Salzabwässer durch K+S beende“.



Giftige Algenblüte für Fische tödlich Hohe Temperaturen, niedrige Wasserstände, ausreichende Nährstoffe und ein extrem hoher Salzgehalt führen zu einer massenhafte Vermehrung einer Algenblüte in Flüssen und die Abgabe eines Giftes, das für Fische tödlich ist. Dies wird als ein Grund für das Fischsterben im vergangenen Jahr in der Oder angenommen. Nachgewiesen ist es aber noch nicht – nur die Massenentwicklung der giftigen Brackwasseralge ist bestätigt.

K+S weist die Vorwürfe der Fischereigenossenschaft zurück. Wie Pressesprecher Marcus Janz mitteilte, habe das Bundesumweltministerium für das Fischsterben in der Oder einen sprunghaft gestiegenen Salzgehalt und erhöhte Gewässertemperaturen als Ursache angegeben, die in Kombination mit langanhaltenden Niedrigwasserbedingungen zu einer massiven Vermehrung der Brackwasseralge geführt haben.

Die Einleitmenge von K+S in die Werra sei jedoch abhängig vom Durchfluss des Flusses und den festgelegten Grenzwerten. Sprich: Bei Niedrigwasser werden auch weniger Salzwässer in die Werra eingeführt. Die Salzbelastung ist damit immer konstant.

Konzern K+S hält Fischsterben in Werra für unwahrscheinlich

„Wir halten es für sehr unwahrscheinlich, dass es in Werra und Weser zu einem vergleichbaren Fischsterben wie in der Oder kommen kann“, sagt Marcus Janz, Pressesprecher von K+S.

Die Kombination mehrerer Faktoren, die Ursache für das Algenwachstum in der Oder war, sei in der Werra nicht gegeben. „Unsere Salzlaststeuerung an der Werra gewährleistet auch in den Sommermonaten bei Niedrigwasser eine gleichmäßige Salzkonzentration im Fluss, was einer Massenvermehrung der Goldalge entgegenwirkt“, so Janz. Eine extreme Algenblüte mit Bildung von Algentoxinen sei in der Werra in den vergangenen Jahren nie beobachtet worden.

„Schädigung des Fischbestandes nicht ohne Widerstand hinzunehmen“

Die Fischereigenossenschaft kündigte in ihrer Mitteilung aber an, die „Schädigung des Fischbestandes nicht ohne Widerstand hinzunehmen und rechtliche Möglichkeiten auszuloten“.

„Es ist eine bodenlose Sauerei, in welcher Weise sich die Politik durch die Androhung von Arbeitsplatzverlusten zu gefügigen Stiefelleckern der Großindustrie macht. Dabei gibt es seit vielen Jahren zumutbare und verfügbare technische Entsorgungsmöglichkeiten, die man dem Kaliproduzenten auferlegen kann“, sagt Ronald Schminke, Vorsitzender der Fischereigenossenschaft Münden, dazu.

Marcus Janz erklärt, dass K+S bereits weitere Entsorgungswege nutze: „Wir führen einen Teil der Produktwässer mit der Bahn nach Sigmundshall bei Hannover. Dort befindet sich ein Gebiet, das mit diesem Wasser geflutet werden muss“, so Janz. Außerdem habe K+S ein Zwischenlager mit einer Füllmenge von bis zu eine Million Kubikmeter Wasser, wo eben diese Wässer gesammelt werden.

„Im Sommer füllen sich die Lager, im Winter, wenn mehr Wasser in der Werra ist, leert sich der Lagerbestand wieder, weil wieder mehr Wasser abgeführt werden kann.“ Nach Angaben von Marcus Janz ist für das Jahr 2023 ein Chlorid-Grenzwert in der Werra am Pegel Gerstungen in Höhe von 1820 Milligramm pro Liter (mg/l) festgelegt.

Absenkung des Grenzwerte für 2026 und 2027 möglich

In den Jahren 2024 bis 2027 sinkt dieser Wert auf 1700 mg/l. Dabei sei sogar noch eine weitere Absenkung des Grenzwertes für die Jahre 2026 und 2027 möglich, erklärt Janz. K+S habe bereits zugesagt, dass ab 2028 keine Produktionswässer mehr in die Werra eingeleitet werden, sondern nur noch das geringer konzentrierte Haldenwasser.

Das sehr trockene Jahr 2022 sei mit einer Einleitung von rund drei Millionen Kubikmetern in die Werra das Jahr mit der geringsten Einleitung seit dem Jahr 2000. Damals seien noch 6,7 Millionen Kubikmeter Salzwasser eingeleitet worden.

Die Gründe für die stark gesunkene Einleitmenge liegen insbesondere in der Umsetzung umfangreicher Maßnahmenpakete in den vergangenen Jahren und den dadurch erreichten Salzabwassereinsparungen sowie den abgesenkten Grenzwerten, erklärt Janz. Diese Entwicklung gehe in den kommenden Jahren weiter: Mit dem Projekt Werra 2060 und der Umstellung der Fabriken Wintershall und Unterbreizbach auf trockene Aufbereitungsverfahren bis 2027 werde sich der Anfall an Prozesswasser noch einmal mehr als halbieren, heißt es von K+S. (Kira Müller)