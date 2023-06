Feuerwehr Münden warnt vor Waldbränden

Von: Ekkehard Maass

Einsatz am Sonntag: Am Ebereschenring in Münden stand eine Hecke in Flammen. © Feuerwehr Hann. Münden

Trockene Wälder, hohe Temperaturen und windiges Wetter. Die Mündener Feuerwehr ruft zu erhöhter Vorsicht in den Wäldern, aber auch in den Gärten auf.

Altkreis Münden – „Es herrscht auch im Raum Hann. Münden akute Waldbrandgefahr“, sagte gestern Hann. Mündens Stadtbrandmeister Dieter Röthig vor dem Hintergrund eines größeren Einsatzes der Kasseler Wehr im Habichtswald. „Es ist alles richtig trocken.“

Für die Region Hann. Münden gilt auf einer Skala von eins bis fünf derzeit die mittlere Gefahrenstufe drei.

Aber nicht nur in den Wäldern sei erhöhte Vorsicht geboten, sondern auch in den eigenen Gärten. Wer derzeit dort mit offenem Feuer arbeitet, sollte besonders vorsichtig sein und immer einen Eimer Wasser in der Nähe stehen haben, um einen Brand sofort löschen zu können. Am Wochenende musste die Feuerwehr zwei Mal zu Freiflächenbränden ausrücken. Gegen 15 Uhr brannte es unter der Weserbrücke auf der Seite zur Bundesstraße 80 an drei Stellen auf einer Fläche von 20 bis 30 Quadratmetern. Wie es dazu kam, war gestern noch unbekannt. Das Feuer habe relativ schnell gelöscht werden können, so die Wehr in ihrer Einsatzmeldung. Der zweite Einsatz folgte gegen 19 Uhr. In der Straße Ebereschenring war eine höhere Hecke in Brand geraten. Nachdem die Löschversuche des Hauseigentümers fehlgeschlagen waren, hatte sich nach Angaben der Wehr das Feuer schnell ausgebreitet. Auch das Haus sei an einem Fenster beschädigt worden. Und weil Rauch eingedrungen sei, habe die Feuerwehr einen Druckbelüfter einsetzen müssen. Zur Brandursache ermittele die Polizei.

Stadtbrandmeister Röthig sieht die Mündener Wehr für Waldbrände gut ausgerüstet. Jede Ortswehr verfüge über ein Fahrzeug mit Wassertank, zwei Löschrucksäcke und spezielle Ausrüstung. Zudem stünden sechs weitere größere Tanklöschfahrzeuge mit einem Fassungsvermögen zwischen 2000 und 2500 Litern an verschiedenen Standorten bereit. Zu jeder Zeit könnten die Einsatzkräfte auf 25 000 Liter Löschwasser zurückgreifen. Vor Probleme könnte die Feuerwehr das bergige Gelände rund um Münden stellen. Bei ihrem Einsatz im Habichtswald hatten damit auch die Kasseler Einsatzkräfte zu kämpfen. (Ekkehard Maass)