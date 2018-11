Weihnachtliche Basare am 24. November: Basteleien und Lebkuchen

Altkreis Münden. Die Saison der Weihnachtsbasare und -märkte beginnt eigentlich erst mit dem 1. Advent. Aber bereits am kommenden Samstag haben im Altkreis Münden einige weihnachtliche Basare ihr Pforten geöffnet.

Hier die Übersicht von Veranstaltungen am Samstag, 24. November:

Hann. Münden

• Der Weihnachtsbasar in der Grundschule Hermannshagen an der Hermannshäger Straße 17 findet von 11 bis 16 Uhr statt. Bereits zum 16. Mal gibt es dort Basteleien und Leckereien für die Advents- und Weihnachtszeit, die die Eltern der Schule zum Verkauf gefertigt haben. Ab 12 Uhr und 14 Uhr werden die Kinder der Schule eine kleine Theateraufführung „Streit der Schneeflocken“ in der Turnhalle zeigen. Auch werden in den Zwischenzeiten den Kindern Geschichten vorgelesen. Kaffee und Kuchen sowie Bratwürstchen runden den Besuch ab.

• Das Klinikum Hann. Münden (KHM) veranstaltet seinen Weihnachtsbasarvon 10 bis 16 Uhr. Im Haupteingang des Klinikums werden Gestricktes, Gebasteltes, Holzdeko, Schmuck, weihnachtliche Floristik sowie auch Plätzchen und Marmelade zum Verkauf angeboten. Es wird zudem Kaffee und Kuchen sowie eine Tombola geben, bei der jedes Los gewinnt, berichtet das Klinikum in einer Pressemitteilung. Die Einnahmen gehen als Spende an die „Kaffeemühle für Obdachlose“ in Hann. Münden.

Volkmarshausen

Das Deutsche Rote Kreuz, Ortsverein Volkmarshausen, die Flaxtöne und der Feuerwehrverein Volkmarshausenladen ab 14 Uhr zum Martinsmarkt ein, teilt Alexander Marschall vom Feuerwehrverein mit. Neben kleinen Marktständen erwartet die Gäste eine vorweihnachtliche Atmosphäre auf dem Anger im Zentrum von Volkmarshausen.

An den verschiedensten Ständen wird neben Honig aus eigener Herstellung, weihnachtlichen Dekorationsartikeln, „Kunst und Krempel“, Schmuck und Strickwaren und einiges mehr angeboten.

Ab 16.30 Uhr wird die Gruppe „Saltatio Draconum“ auf dem Markt musizieren.

Der Laternenumzug für die jüngsten Gäste startet um 18 Uhr auf dem Anger in Volkmarshausen.

Lutterberg

Im Staufenberger Ortsteil Lutterberg lädt das Team der ASB-Tagespflege zu einem Adventsbasar in ihrer Einrichtung an der Göttinger Straße 6 ein. Von 14 bis 17 Uhr sei Zeit für ein gemütliches Beisammensein bei Punsch und Glühwein, Kaffee und selbst gebackenem Kuchen sowie gebrannten Mandeln und Lebkuchen, informiert Antje Carina Schumacher vom ASB-Kreisverband Göttingen-Land.

Die Besucher erwartet zudem ein bunter Basar mit selbst gebastelter Advents- und Weihnachtsdekoration und mehr. Außerdem wird es eine Tombola geben, und es werden Massagen einer Fachpraxis angeboten. Ältere Menschen, die nicht mehr mobil sind, können das kostenlose ASB-Fahrdienst-Angebot nach Anmeldung unter Tel. 0 55 43/30 89 80 nutzen.

Benterode

In Benterode findet ein „Markttreiben in der Vorweihnachtszeit“von 14 bis 19 Uhr mit vielen Ausstellern in der Benteröder Sporthalle statt. Neben Kaffee und Kuchen gibt es Glühwein und Bratwurst, und ab 16 Uhr einen Auftritt des Posaunenchors Landwehrhagen.