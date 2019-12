Weihnachtsmusik in Mielenhausen: Lieder im warmen Licht

Weihnachtslieder klangen über Mielenhausens Dorfplatz. Und Michael Haß von der Kirchengemeinde Scheden-Dankelshausen-Mielenhausen las das 19. Kapitel des Lukasevangeliums.

Weit über den Wendplatz in der Ortsmitte von Mielenhausen hörte man schon das Knistern des lodernden Feuers in den Feuerkörben vor dem Dorfgemeinschaftshaus. Windlichter wiesen den Weg auf den Vorplatz, auf dem die Chormitglieder von „Juvenis Cantare“ ein Zelt aufgebaut hatten.

Weihnachtsgestecke schmückten die Stehtische, während zahlreiche Lichterketten das Gelände vor dem Dorfgemeinschaftshaus in ein warmes Licht tauchten. Die Gäste waren von der Deko begeistert und witzelten, dass das Zelt aufgebaut worden war, falls Schnee fällt. Spontan wurden eben noch schnell Stühle aus dem Haus geholt.

Das Publikum applaudierte spontan

Es war der Abend, an dem das 19. Türchen vom lebendigen Adventskalender der Kirchengemeinde Scheden-Dankelshausen-Mielenhausen geöffnet werden sollte. Die Veranstaltung war gut besucht, als der Chor kurz nach 18 Uhr mit dem Lied „Wunderschöne Weihnachtszeit“ den Abend eröffnete. Nach den Liedern „Süsser die Glocken, die klingen“ und „Joy to the world“ setzte spontaner Applaus ein.

Michael Haß vom Kirchenvorstand las zur 19. Türchenöffnung das 19. Kapitel des Lukasevangeliums „Jesus und Zachäus“, „Jesus weint in Jerusalem“ und „Jesus im Tempel“. Nach der Lesung klangen die gemeinsam gesungenen Lieder, unter anderem „Winter Wonderland“ und „Stille Nacht“, über Mielenhausens Dorfplatz. Viele Besucher blieben auch im Anschluss bei Glühwein, Apfelpunsch und Schmalzbrot gesellig beieinanderstehend.