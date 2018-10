Weltmeisterschaft der Schäferhunde in Hann. Münden

Hann. Münden. Ganz im Zeichen der Deutschen Schäferhunde stand Hann. Münden am Wochenende bei der Weltmeisterschaft des Schäferhundvereins auf dem Sportgelände Rattwerder.

Bereits im Vorjahr haben sich die Deutschen Schäferhunde bei der Weltmeisterschaft in der Drei-Flüsse-Stadt gemessen. Weil die Veranstaltung bei Teilnehmern und Zuschauern gut angekommen ist, hat die Vereinsführung beschlossen, die Stadt abermals als Veranstaltungsort zu wählen.

40 Teilnehmer aus verschiedenen Nationen waren dabei, unter anderem auch aus China, den USA, Mexiko und Argentinien sowie aus vielen europäischen Ländern wie Italien, Österreich, Schweiz, Schweden, Dänemark und den Niederlanden. „Ein erfahrenes Organisationsteam mit zahlreichen ehrenamtlichen Helfern hat viel Zeit und Energie aufgewendet, um für Starter und Zuschauer eine erlebenswerte Veranstaltung vorzubereiten“, sagt dazu Klaus Bohe aus dem Elsass, er ist Vereinsvorsitzender. Auch Zuschauer und Fans – nicht nur aus Deutschland, sondern aus Europa und aus Übersee – verfolgten die Weltmeisterschaft mit Spannung.

An drei Tagen wurde das Können der Hunde mit ihren Hundeführern in den Bereichen Fährtenarbeit, Unterordnung und Schutzdienst geprüft. Pro Bereich konnten 100 Punkte erreicht werden. Weltmeister wird der Hund mit der höchsten Gesamtpunktzahl.

Bereits am Freitag fand die Fährtenarbeit bei Bursfelde statt. Interessant waren die Bereiche Unterordnung und Schutzdienst auf dem Rattwerder (Hintergrund). Bei der Unterordnung bewiesen alle Hunde aus Sicht der Zuschauer ein äußerst diszipliniertes Verhalten. Doch Richter Dirk Edler und Monika Elsner sahen es doch etwas kritischer. So beispielsweise bei Yvonne Reinholz mit dem sechsjährigen Hund Jay-Trol. „Das Springen an der Schrägwand muss noch dynamischer werden“, „beim Stehen muss der Hund sicherer verbleiben“, waren einige Anmerkungen. Allerdings hatte sich der Hund zu Beginn am Bein verletzt und das beeinflusste sein Verhalten. Lob gab es für eine gute Bindung zur Hundeführerin. Das Mensch-Hund-Team erhielt 74 Punkte.

+ Glückliche Sieger: Anja Schäuble mit Dea vom Firecatcher (Mitte), Siff Malou Olsen mit Chade`s Yogo und Pierre Kembel mit Raisers Itoh. Im Hintergrund stehen die Begleiter und Fahnenträger des jeweiligen Landes. © Petra Siebert

Beim Schutzdienst wurde es so manchem Zuschauer mulmig, als ein Helfer mit Schutzärmel angegriffen wurde. In dem Bereich war Richter Thomas Müller zuständig. Auch für den Spanier Sebastian Mendez mit Hund Erco gab es einige Minuspunkte, weil der Vierbeiner beim Fluchtversuch des Helfers hätte schneller sein müssen. „Der Hund muss mehr Dominanz zeigen“, „er muss sicherer in den Angriff gehen“, war die Kritik des Richters. Er vergab 87 Punkte. Doch Yvonne Reinholz und Sebastian Mendez waren nicht die Einzigen, die nicht die volle Punktzahl erreichten.

Hündin Dea aus der Schweiz siegt

Die Schäferhündin Dea vom Firecatcher mit Besitzerin Anja Schäuble aus der Schweiz errang den RSV2000-Weltmeistertitel 2018. Mit 281 von 300 erreichbaren Punkten in drei Disziplinen siegte sie vor Schäferhund Chade’s Yogo mit Besitzerin Siff Malou Olsen aus Dänemark (280 Punkte). Den dritten Platz belegte Hund Raisers Itoh mit 279 Punkten, Besitzer ist Pierre Kembel aus Schweden. Der Mündener Dr. Helmut Raiser mit Hund Raisers Inlay landete mit gleicher Punktzahl auf dem vierten Platz. Das liegt an den unterschiedlichen Wertigkeiten der einzelnen Disziplinen. Pro Disziplin konnten 100 Punkte erreicht werden. Eine besondere Auszeichnung für die beste Leistung (99 Punkte) im Schutzdienst erhielt der Deutsche Peter Goldbach mit Hündin Nele vom Kretzschauer Land. Nach drei anstrengenden Wettkampftagen fand auf dem Sportgelände Rattwerder am Sonntagabend die Siegerehrung des Schäferhundvereins RSV2000 e.V statt. Insgesamt 38 Hunde mit ihren Besitzern waren angetreten. Vor der feierlichen Zeremonie der Siegerehrung schritten die Mensch-Hunde-Teams unter Musikbegleitung „It’s the final countdown“ an den Zuschauern vorbei. Es war für die Hundebesitzer schon ein bewegender Moment. Für die Zuschauer war schön zu erleben, dass all die Hunde, die diszipliniert, ohne eine Regung zu zeigen, hart gekämpft haben, nun mit Spielzeug im Maul freudig wedelnd und springend ins Stadium kamen. Auch wenn hart trainiert wird, bleibt ihnen der Spieltrieb erhalten. Nach der Deutschen Nationalhymne hielt Vorsitzender Klaus Bohe eine kurze Rede, bei der er nicht nur den Teilnehmern, sondern auch den vielen ehrenamtlichen Helfern, der Stadt Münden für die unkomplizierte Bereitstellung des Geländes, dem Hausmeister des Sportgeländes für die gute Bewirtung und dem Landwirt Claus Baumgärtel, der Ländereien bei Bursfelde für die Fährtenarbeit zur Verfügung gestellt hat, dankte. Und weil alle Teilnehmer so begeistert von dem Stadium und der Gegend waren, wird die Weltmeisterschaft 2019 wieder in Hann. Münden stattfinden.

Hintergrund: Schutzdienst und Unterordnung

Schutzdienst: Der Hund sucht einen Helfer mit einem Schutzärmel (für den Hund bedeutet der Ärmel Beute) in Verstecken. Hat er ihn gefunden, darf er nur verbellen und erst dann versuchen den Ärmel an sich zu reißen, wenn dieser bewegt wird. Auf Kommando muss er sofort loslassen. Dabei sind Gehorsamsübungen, bei denen der Hund frei bei Fuß mit seinem Führer neben dem Helfer oder ein Stück hinter ihm hergehen muss. Startet der Helfer einen „Angriff“, darf der Hund wieder am Ärmel zerren. Er darf sich auch nicht beirren lassen, wenn der Helfer mit einem Softstock schlägt. Schläge auf Kopf, Weichteile, Rücken sind streng verboten.

+ Schutzdienst: Schäferhund Erco von Sebastian Mendez aus Spanien versucht, beim Schutzdienst den Ärmel des Helfers an sich zu reißen. © Petra Siebert

Unterordnung: Unterordnung beinhaltet unter anderen Fußgehen ohne Leine, Durchgehen einer Menschengruppe, Sitzübung und Ablegen in Verbindung mit Herankommen. Eingefügt sind Wendungen, Tempowechsel und Anhalten. Außerdem muss der Hund bei der Weltmeisterschaft, während ein anderes Mensch-Hund-Team seinen Unterordnungsteil absolviert, unangeleint in einer Entfernung von 30 Schritt zu seinem Hundeführer abliegen und so eine Ablage unter Ablenkung zeigen, eine Hürde überspringen, eine Bretterwand überwinden und dabei jeweils ein Holzteil zurückbringen.