Wenn der alte Putz abfliegt: Die Geschichte des Hauses an der Mühlenstraße 11

Alfred Hesse stellt uns das Haus Mühlenstraße 11 als saniertes Fachwerkhaus vor, dass an die Umbauten von 1581 im Stile der Renaissance mit dem ausgekragten Erker erinnert (links). Die Mühlenstraße vor 1910 mit dem Haus der Familie Spielmann, vermutlich aufgenommen im Auftrag der Kunstanstalt Carl Thoericht Münden. repos: stfan schäfer © Stefan Schäfer

Unser Autor gibt Stefan Schäfer gibt einen Einblick in die Vergangenheit des Hauses an der Mühlenstraße 11 in Hann. Münden. Auch Alfred Hesse nahm sich diesem Haus in seiner ehrenamtlichen Funktion als Stadtbildpfleger an.

Hann. Münden – Betrachten wir zuerst das Schwarz-Weiß-Foto. Es zeigt die Mühlenstraße mit der südlichen Bebauung bis zum Marktplatz und dem Haus Lange Straße 29.

Die Gaslaterne links an der Hausnummer 10 und das Emaile-Schild „Hinterstraße“ am Eckhaus, der heutigen Nr. 11, geben uns wichtige Hinweise. 1902 führte die Stadt die Hausnummerierung nach Straßen ein.

1910 ließ der neue Eigentümer des Hauses Heinrich Vespermann einen Laden im Untergeschoss einbauen. Das vor 1910 entstandene Foto zeigt uns das Haus noch im Eigentum von Friedrich Spielmann, der es 1895 erwarb und einen Papierwarenhandel betrieb. Auguste Gerber, Tochter von Heinrich Vespermann, entschloss sich später zur Freilegung des Fachwerks.

Alfred Hesse nahm sich dieses Hauses in seiner ehrenamtlichen Funktion als Stadtbildpfleger an. Hierzu veröffentlichte er in der Fachzeitschrift „Das Deutsche Malerblatt“ 1949 eine Zeichnung des Hauses, in der er die Wiederherstellung des Fachwerks anhand des Hauses Mühlenstraße 11 schilderte.

„Wir hier in Münden arbeiten wie folgt: Sehr früh, wenn die Stadt noch schläft, wird mit einer Kolonne von 8 bis 10 Mann der alte Putz abgeklopft. Gegen Mittag ist schon der alte Lehm und das morsche Holzwerk abgefahren und die Straße gespült. Staunend stehen dann die Menschen vor einem Haus aus mittelalterlicher Zeit mit herrlichem Fachwerk.“

Fäulnis durch Risse im Putz

Nun, wer selbst Erfahrungen mit der Wiederherstellung einer Fachwerkfassade gemacht hat, wird wohl beipflichten, dass die eigentliche Arbeit erst jetzt beginnt.

Fäulnis durch Risse im Putz oft nicht erkannt, besonders an der Schwelle im Bereich lecker Dachrinnen können den Austausch ganzer Balken erfordern. Vor dem Verputzen des Hauses nahm man oft ein Beil zur Hand und setzte insbesondere dem geschnitzten Zierrat und den Hausinschriften schwer zu, denn der einst aufgetragene Putz sollte ja an den Balken haften.

Hesse wollte aber in dem Artikel seine Fachkollegen, mehr noch die Hauseigentümer, beherzt ermuntern, an die Arbeit heranzugehen. Der Vergleich des Hauses unter Verputz oder in Freilegung spricht eine eindeutige Sprache.

Doch Fachwerk fordert immer wieder heraus. 1993 waren massive Schäden an den Balkenköpfen vom Sockelgeschoss zum ersten Geschoss aufgetreten. Eine bauliche Bestandsaufnahme der Schäden und eine umfassende Sanierung waren unvermeidlich. Auch nach dieser Sanierung erfolgten weitere Umbauten.

Heute trägt das Haus mit den grauen Balken wiederum ein anderes Farbkleid. Dieses Haus lässt, wie kein Zweites in unserer Stadt, tief in seine Geschichte hineinblicken.

Geschichte beginnt bereits im 15. Jahrhundert

Schon 1485 wird Hans Bruns als abgabenpflichtiger Hausbesitzer genannt. 1520 beginnt die Geschichte der Lodewigs als Hauseigentümer. Prominent wurde vor allem Valentin Lodewig, ab 1568 war er Ratsherr und vor seinem Tod 1580 Bürgermeister der Stadt. Burkhard Mithoff war sein Schwiegervater.

Dieser war ab 1539 Leibarzt von Herzog Erich I. Nachdem der Herzog 1540 auf dem Reichstag in Hagenau (Elsass) verstarb, setzte der seine Dienste für Herzogin Elisabeth fort und wurde zu deren engstem Berater und höfischen Rat.

Er starb 1564 und wurde in St. Blasii beigesetzt. Sein Epitaph kann bis heute an der Ostwand des südlichen Seitenschiffs bewundert werden. Valentin Lodewig hatte dessen Tochter Elisabeth geheiratet.

Erstaunlich ist, dass diese ein Jahr nach dem Tode ihres Mannes einen umfassenden Umbau des Hauses vornahm. Sie selbst starb 1593/94. Im Steinsockel des Hauses befindet sich ein Stein mit zwei Wappen und der Jahreszahl 1581. Links auf dem Stein befindet sich das Wappen der Lodewigs und mit den beiden gekreuzten Ankern das Wappen der Mithoffs.

Dass wir heute, aus ganz unterschiedlichen Quellen gespeist, einen roten Faden durch die Nutzungsgeschichte ziehen können, verdanken wird der seit 2001 bestehenden Homepage „574 Häuserspuren“ mundenia.de, die von Rudolf Wegner aufgebaut wurde und von Holger Gruber nicht nur am Leben erhalten wird, sondern stets im Hintergrund ergänzt wird.

Der Erhalt und die Rettung historischer Bausubstanz lohnt vor allem dann, wenn man die Hintergründe der Nutzungsgeschichte kennt. (Stefan Schäfer)