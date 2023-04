380-kV-Leitung Wahle-Mecklar: So läuft der Vorseilflug an der A 7 bei Hann. Münden

Von: Thomas Schlenz

Vorseilflug in Lippoldshausen an der A7: Der Helikopter bringt das Nylonseil zum Mast. Ein Monteur weist ihn dort ein, ein weiterer nimmt das Seil in Empfang. © Christian Mühlhausen

In Lippoldshausen laufen die Bauarbeiten von Tennet für die 380-kV-Höchstspannungsleitung Wahle-Mecklar. Nun wurde per Helikopter das Vorseil eingeflogen.

Hann. Münden – Wer kürzlich auf der A 7 unterwegs war, musste sich im Bereich der Werratalbrücke anstrengen, sich auf den Verkehr zu konzentrieren.

„Hier läuft heute der sogenannte Vorseilflug als Vorbereitung des eigentlichen Seilzugs“, sagt Dr. Marco Bräuer, Sprecher des Unternehmens Tennet, das für den Netzausbau zuständig ist.

Mitarbeiter der Firma C-Team bereiten die Seile an dem über die A7 gespannten Gerüst vor. © Thomas Schlenz

Was so technisch klingt, zeigt sich in einem eleganten wie präzisen Schauspiel: Nur wenige Hundert Meter neben der Fahrbahn und ein paar Dutzend Meter über dem Lippoldshäuser Ackerboden schwebt ein gelber Helikopter in Luft. Der Hubschrauber bringt ein dünnes Seil von einem Stützmast der neuen 380-kV-Leitung zum nächsten und schließlich zu einem großen Gerüst, dessen Netze die Autobahn überspannt.

Währenddessen stehen Monteure auf den Masten bereit, die das etwa fingerdicke Nylonseil, das mit einem Lastaufnahmemittel am Helikopter befestigt ist, annehmen und den Piloten per Handzeichen einweisen. Auf der Kufe des Hubschraubers steht an einem Gurt gesichert ein weiterer Mann, der beim Einfliegen des Vorseils hilft.

An dem dünnen Kunstfaserseil wird später ein dickeres Seil mit zwei Tonnen Tragkraft befestigt und per Winde über die Masten gezogen. Erst dann folgen die eigentlichen, deutlich schwereren Leiterseile, durch die später einmal der Strom mit einer Spannung von 380 000 Volt fließen wird.

„Wir ziehen das Vorseil mithilfe eines Helikopters ein, um die Flurschäden möglichst gering zu halten“, erklärt Torsten Fritzsche, Bauprojektleiter der Firma C-Team, die das Projekt in diesem Abschnitt umsetzt.

Über die Masten werden die Vorseile über eine Umlenkrolle weitergeführt. „Mit der A 7 und der ICE-Trasse, die wir beide überspannen müssen, haben wir hier eine besondere Situation“, sagt Fritzsche. So diene das große Netz über die Verkehrswege dazu, dass das Seil nicht auf die Autobahn oder die Schienen fallen könne, wenn es wegen einer zu starken Belastung vom Helikopter abgeworfen werden müsse. „Dass ein Seil reißt oder wegen zu großen Zuges abgesprengt werden muss, kann theoretisch passieren, ist mir hier aber noch nie vorgekommen“, betont der Bauprojektleiter.

Müssen einzelne Vorseile miteinander verbunden werden, werden diese verspleißt, so nennt der Fachmann die besonders haltbare Verbindung. Gemacht werde dies beispielsweise im Bereich der Autobahn, über die ein Teil des Vorseils bereits am Vortag gespannt wurde. „In Hamburg mussten wir über zwölf Mal eine Autobahn überqueren“, wirft Fritzsche ein, der in ganz Deutschland für den Leitungsbau unterwegs ist. Um das Abrollen des Seils von der riesigen Trommel zu erleichtern, nutzen die Monteure einen kleinen Ölmotor, der beispielsweise die Seiltrommel bremsen kann, wenn sie zu schnell abrollt.

Um das Vorseil an die Leitung zu bringen, muss der Helikopter relativ nah heranfliegen. © Christian Mühlhausen

Von C78 über C79 bis nach C80, so werden die Masten im Fachjargon der Hochspannungsleitungsbauer genannt, zieht der Heli heute insgesamt 13 Vorseile ein.

Immer wenn ein Seil hängt, fliegt der Hubschrauber etwas schneller zurück zum Anseilplatz, nur um nach Befestigung des nächsten Seils direkt wieder aufzusteigen und in deutlich gemächlicherem Tempo wieder zum Mast zu fliegen.

„Die Männer sind eingespielt“, sagt Bauleiter Fritzsche zu der Prozedur, die fast an eine Ballettvorführung erinnert und in diesem Bereich nicht einmal einen ganzen Tag dauert. Der Vorseilflug sehe zwar spektakulär aus, sei aber aus technischer Sicht weniger anspruchsvoll. „Alles im Leitungsbau hat seine ganz speziellen Herausforderung, insbesondere die Fundamente, die auf den ersten Blick weniger interessant wirken“, so Fritzsche. Gegen 15 Uhr habe die Helikoptermannschaft ihr Tagwerk vollbracht.

Wie beim Mastbau (wir berichteten) stammt auch heute ein Großteil der Monteure auf den Masten aus Portugal oder Spanien.

„Auf dem deutschen Markt findet man fast niemanden mehr, der diese Arbeit in der Höhe machen will“, sagt Oberbauleiter Falk Honig. Beim weitläufigen Blick über den kleinen Ort Lippoldshausen vom Hang oberhalb der Werra wird das ganze Ausmaß der Arbeiten deutlich: Wo sonst Äcker sind, stehen jetzt schwere Baufahrzeuge, wo sonst Getreide wächst, stehen provisorische Masten für den Bahnstrom.

„Alle Grundstückseigentümer wurden vorher eingebunden und sie erhalten eine Entschädigung“, erklärt Marco Bräuer von der Firma Tennet. Im Hintergrund landet der Helikopter. Er muss auftanken.

Helikopter kommt aus der Nähe von Berlin

Auf der Wiese vor den Strommasten steht der gelbe Hubschrauber, der die Vorseile von Mast zu Mast fliegt. Typ: Airbus Helicopter EC 135 T2. Zuladung Außenlast: bis 1000 Kilogramm, Geschwindigkeit: 250 km/h, Startgewicht: 2835 Kilogramm. Leistung: zwei Mal 667 PS.



Das Unternehmen SkyHeli GmbH, bei dem Pilot Christian Schneidt und Thomas Wollenzin arbeiten, ist in Trebbin, südlich von Berlin ansässig.



„In Deutschland gibt es nur ganz wenige, die solche Arbeiten übernehmen können“, sagt Pilot Schneidt in seinem Cockpit. Beim Fliegen sei hier äußerste Präzision gefragt, so nah an den Hochspannungsmasten und den Monteuren: „Heute haben wir hier Windböen bis 30 km/h, das ist schon nicht ohne“, betont er. Bis zu welcher Windstärke die Arbeit möglich ist, könne man nicht pauschal sagen. „Das hängt auch von den örtlichen Gegebenheiten, also in diesem Fall von Art und Standort der Masten ab.“ Mit seinem Team ist er täglich bei ähnlichen Einsätzen unterwegs.



„Trotzdem ist das nicht 08/15 hier. Diese Arbeit ist kein Routinejob“, so Schneidt. Wegen der Gefahren dürfe es auch nie einer werden. „Da ist schon ein hohes Maß an Konzentration erforderlich“, erklärt er.



Ein besonderes Training für diese Einsätze gebe es nicht. Fliegen müsse man können und viel Erfahrung mitbringen. „Das umfasst nur einen ganz kleinen Personenkreis in Deutschland, der das kann“, ist sich Schneidt sicher. Einen im wahrsten Sinne des Wortes luftigen Arbeitsplatz hat sein Kollege Thomas Wollenzin: „Während des Fluges stehe ich auf der Kufe und weise den Piloten ein.“



Ein Satz, bei dem man schon vom Zuhören Gänsehaut bekommt. Für seinen Job gebe es keine klassische Berufsausbildung. „Man muss sicher sein im Händischen, schwindelfrei natürlich sowieso“, sagt Wollenzin. Schlechtes Wetter sei oft eine besondere Herausforderung.



Er selbst habe Industriekletterer gelernt, sagt er, während er sich einen Sicherungsgurt anlegt.



Ob er die verschiedenen Landschaften unter ihm überhaupt noch wahrnimmt? „Bei der Arbeit hier eher nicht, aber während des Fluges durch Deutschland von A nach B natürlich. Ich genieße das“, sagt er und lacht, als sich die Tür des Piloten schließt und er sich auf den erneuten Abflug zum Mast bereitmacht. (Thomas Schlenz)