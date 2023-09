Wenn Geschichte in Hann. Münden lebendig wird

Von: Harald Schmidt, Per Schröter

Teilen

Lecker: Martin Fuchs zeigte den Gästen, wie hier der Reinhardshägerin Brigitte Schertl, wie in früheren Zeiten Brot gebacken wurde. © Per Schröter

Zahlreiche Besucher kamen zum Tag des offenen Denkmals in Hann. Münden. Wir haben vier Stationen besucht.

Hann. Münden – Am Tag des offenen Denkmals am Sonntag öffneten sich Türen, die sonst verschlossen sind. Zum Beispiel im Haus der Freimaurerloge „Pythagoras zu den drei Strömen“ an der Bremer Schlagd. Die Besucher konnten sich aber nicht nur historische Gebäude ansehen, sondern auch altes Handwerk erleben.

Das Organisationsteam der Stadt habe von den Teilnehmern und Aktivisten des Tages ausschließlich positive Resonanz erhalten, so das Fazit der Stadt. Wir haben uns an vier Stationen umgesehen. In Wiershausen hatte sich der örtliche Heimatverein mit zwei Aktionen am Tag des offenen Denkmals beteiligt.

Leineweberei

Handwerk: Christel Buchmann schaut zu, wie Werner Grimme, stellvertretender Vorsitzender des Heimatvereins Wiershausen, den Leinsamen vom Flachsstengel trennt . © Per Schröter

„Vom Flachs zum Leinen“ lautete das Motto bei Werner Grimme, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Heimatvereins.

Er zeigte, wie von Hand oder in seiner alten Flachsdreschmaschine Baujahr 1937 der Samen vom Flachsstengel getrennt und dieser dann so lange gekämmt (oder auch gehechelt) wird, bis daraus Leinenfasern entstanden sind. In seiner Leineweberei zeigte Grimme dann, wie die frisch gewonnenen Fasern mit dem Webstuhl oder dem Spinnrad weiterverarbeitet werden.

Das Backhaus

Um ein historisches Handwerk der ganz anderen Art ging es nur rund 100 Meter weiter im „Backhaus“ auf dem Kniepe, wo in einem Hinterhof der einzige noch voll funktionsfähige Holzbackofen Wiershausens zu finden ist. „Eigentlich wollten wir zeigen, wie früher von der Verarbeitung eines zuvor angesetzten Sauerteigs über das Kneten und Formen von Brotlaiben bis zum Backen in einem alten Ofen frisches Brot entstand“, sagte der Heimatvereins-Vorsitzende Jürgen Henze.

Da der zuständige Bäcker aber kurzerhand aus gesundheitlichen Gründen ausgefallen sei, habe man sich eine Notlösung überlegt. „Jetzt haben wir uns die fertigen Brot-Rohlinge von einer kleinen Bäckerei liefern lassen und die Brote hier nur fertiggebacken“, sagte Martin Fuchs, der den Holzbackofen bediente und den Besuchern Rede und Antwort stand. Diese konnten sich nicht nur am Duft der frischen Brote erfreuen, sondern sie auch kaufen und mit nach Hause nehmen. Ein Angebot, von dem reichlich Gebrauch gemacht wurde.

Das Logenhaus

Auf großes Interesse stieß auch das Haus der Freimaurerloge „Pythagoras zu den drei Strömen“, ein Fachwerkhaus aus dem Jahr 1729, an der Bremer Schlagd, das auf einem Eckturm der Stadtbefestigung erbaut ist. Seit 150 Jahren hat die Loge dort ihr Domizil. Im Innenraum des Turms im Erdgeschoss beantwortete ein Bruder der Loge, so die Bezeichnung der Mitglieder, alle Fragen der wissbegierigen Besucher.

Im Tempel: Thorben Düwel, Meister der Loge „Pythagoras zu den drei Strömen“, zwischen zwei der drei Säulen, die Weisheit, Stärke und Schönheit bedeuten. © Harald Schmidt

Hier aufgehängte Ausstellungstafeln erläuterten Geschichte und Bedeutung der Loge. Von dort ging es über zwei Geschosse hoch über den Gesellschaftsraum mit einer kleinen Küche. Bei Kuchen und Kaffee konnte hier das Erfahrene bei Gesprächen vertieft werden. Das dritte Geschoss beherbergt den als Tempel bezeichneten Raum.

Ein Vorraum, in der Farbe Blau gehalten, dient der Sammlung vor dem Betreten. Ein Grundsatz der Freimaurer ist „Nosce te ipsum – Erkenne dich selbst“.

Die besondere Stimmung im Raum zeichnet sich durch die Ausstattung und Ausmalung aus und ist mit wenigen Lichtern dezent beleuchtet. Ein blauer Nachthimmel voller Sterne ziert das Deckengewölbe. Es wurde im 19. Jahrhundert mit großem Aufwand und in der Stadt viel beachtet, auf seinen Platz emporgehoben, wie Logenmeister Thorben Düwel erzählt. 30 Brüder gehören dieser Loge an. Ihr Symbol ist der Zirkel. Jede Loge, die es auf der ganzen Welt gibt, hat ihr eigenes Zeichen.

Der Taternturm

Marie Anne Langefeld und Martina Pakusch erwarteten die Besucher am Turm vor dem Schloss am Dielengraben. Stilecht gekleidet als historische Stadtsoldaten der Stadt Münden gaben sie einen kurzen Einblick in die Geschichte des alten Gemäuers, dessen Innenraum als Bürozimmer des Amtsgerichts für Sprechstunden des Gerichtsvollziehers einmal wöchentlich zur Verfügung steht.

Historisch: Marie Anne Langefeld und Martina Pakusch führten, gekleidet als Stadtsoldaten, Besucher in den Taternturm. © Harald Schmidt

Thomas Rutz, Geschäftsleiter des Amtsgerichts, hatte die Genehmigung zur Besichtigung erteilt. Er hatte es sich nicht nehmen lassen selbst bei der ersten Führung anlässlich des Denkmaltages mit dabei zu sein. Der Turm außerhalb der Stadtmauer gelegen, war in früherer Zeit Pulverturm. Schwere Gitter an den Fenstern erinnern an eine weitere Funktion, die eines Gefängnisses. Unter dem heutigen Fußboden ging es vier Meter in die Tiefe. Dort unten, nur erreichbar über ein „Angstloch“, wurden die Delinquenten zur Abschreckung eingekerkert, erklärten Langefeld und Pakusch.

So bekam der Turm auch seinen Namen, der Taternturm. Bei den Tatern handelte es sich um umherziehende, unliebsame Personen. Ein alter Reim besagt: „Tatern, Bettler, Diebe schwinde und Landsknecht helt man ein Gesinde“. (Per Schröter/Harald Schmidt)