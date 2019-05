Wenn Grundschüler Altsaxophon spielen: So war das Konzert der Kreismusikschule

Junge Musiker

+ © Per Schröter Beim Song „people help the people“ von Birdy wurden die Anfängerinnen von der Band-AG der Schule am Botanischen Garten unterstützt. © Per Schröter

Tolle Stimmung herrschte am Samstag in der Aula der Schule am Botanischen Garten in Hann. Münden, wo Schülerinnen und Schüler der Kreismusikschule zum Abschluss einer Schnupperwoche ein Konzert gaben.