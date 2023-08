Innenministerin Daniela Behrens besuchte das Logistikzentrum Niedersachsen in Hann. Münden

Von: Thomas Schlenz

Teilen

Frank Arens (Abteilungsleiter Zentrale Dienste LZN, zweiter von rechts) zeigt Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens den Webshop des Logistikzentrums. © Thomas Schlenz

Sie arbeiten bei der Polizei, der Justiz oder bei den Niedersächsischen Landesforsten? Dann haben Sie vermutlich bereits mit dem Logistik Zentrum Niedersachsen (LZN) in Hann. Münden Bekanntschaft gemacht.

Hann. Münden – Das LZN ist die zentrale Beschaffungsstelle des Landes und nach eigenen Angaben der bundesweit führende Ausstatter für Dienst- und Schutzkleidung. Etwa 165 000 Artikel werden dort bereitgehalten.

Kunden sind neben den Bediensteten des Landes Niedersachsen auch die Polizeien der Länder Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Bayern und Thüringen. In dem von außen unscheinbaren Gebäude im Hann. Mündener Ortsteil Gimte erstreckt sich eine riesige Lagerfläche.

Uniformteile, wie Mützen Schuhe und Stiefel, können beim LZN über den Webshop bestellt werden. © Privat

Fein säuberlich verpackt hängen Dienstjacken und Hosen im Regal, auf der gegenüberliegenden Seite stapeln sich Kartons mit Einsatzschuhen. Auf einer der Jacken prangt der bayerische Löwe. „Wir nehmen von den Herstellern große Mengen ab, dadurch können wir natürlich besonders gute Konditionen aushandeln“, sagt Geschäftsführer Frank Hintze beim Rundgang durch die riesigen Hallen. Künftig sei auch geplant, Uniformen und Einsatzbekleidung für die Feuerwehren in Niedersachsen zu beschaffen.

„Die Landeswappen und Dienstgradabzeichen auf den Uniformjacken der teilnehmenden Bundesländer können gewechselt werden“, sagt Brigitte Dunkel vom Team Einkauf des LZN. Da die Uniformen innerhalb der Länder somit teils austauschbar seien, könnten aufgrund der Mengen noch bessere Preise erzielt werden.

Die Beschaffung werde EU-weit ausgeschrieben. Bestellt werden können die Artikel über einen eigenen Webshop, zu dem berechtigte Kunden, wie Polizisten, einen Zugang erhalten, um sich Einsatzbekleidung bestellen zu dürfen. Bezahlt werde mithilfe des dafür vorgesehenen Bekleidungsgeldes und teils privater Zuzahlung.

Das System überprüfe Zugangsvoraussetzungen und Plausibilität. So könnten Kunden nur das bestellen, was für ihren jeweiligen Bereich gebraucht werde. „Wenn jemand die Kleidergröße XL hat und derjenige plötzlich eine Jacke in S bestellen möchte, wird das System misstrauisch“, sagt Einkäuferin Dunkel.

Von der Bestellung im Webshop machte sich Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens gestern selbst ein Bild. Zusammen mit den Mitarbeitern wurde sie durch den Bestellprozess für eine Jacke geführt.

Brigitte Dunkel aus dem Team Einkauf zeigt auf die austauschbaren Hoheitsabzeichen an den Dienstpullovern. © Privat

Weitere Station bei dem Rundgang war das Prüflabor des LZN. Dort können Kleidungsstücke einem Reiß-, Scheuer- oder Farbtest unterzogen werden, um die Qualität der Textilien zu überprüfen.

Das LZN legt nach Angaben der Mitarbeiter Wert auf Nachhaltigkeit und faire Produktionsbedingungen. So werde für ein Polizei-Poloshirt eine nachhaltig hergestellte Faser genutzt, auch Unterwäsche aus nachhaltig produzierter Wolle gebe es. Auch auf faire Produktions- und Handelsbedingungen lege man großen Wert. So müssten sich Unternehmen verpflichten, dass Kinderarbeit bei der Produktion ausgeschlossen sei.

Kleinteile, etwa für Umhängetaschen, seien in der Vergangenheit auch von den Göttinger Werkstätten, die Menschen mit Behinderungen beschäftigen, gefertigt worden.

In der Abteilung Logistik sorgt Gerhard Blackert mit seinem Team für einen reibungslosen Ablauf. „Die Mitarbeiter legen hier rund 15 Kilometer Laufweg am Tag zurück“, so Blackert. Da brauche man kein Fitnessstudio mehr. Anhand der Größe des Kundenstammes des LZN zeige sich, dass Niedersachsen ein bedeutendes Bundesland sei. „Andere orientieren sich an uns und ich bin sehr stolz auf Sie“, sagte die Ministerin an die Mitarbeiter des LZN gerichtet. (Thomas Schlenz)