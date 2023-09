Wohnhaus in Escherode nach Brand unbewohnbar

Von: Ekkehard Maass

Brand in einem Wohnhaus in Escherode: Das Feuer ist nach Angaben der Polizei vermutlich in der Küche ausgebrochen. © Feuerwehr Staufenberg

Am Dienstagnachmittag hat es in einem Wohnhaus in Escherode gebrannt. 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Escherode – In einem Wohnhaus an der Hopbachstraße im Staufenberger Ortsteil Escherode ist am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Wie Philipp Vogeley, Sprecher der Feuerwehr Staufenberg, am Mittwoch mitteilte, habe die Küche im Erdgeschoss des mehrstöckigen Hauses bei Eintreffen der Brandschützer voll gebrannt.

Die beiden Hausbewohner, ein 62-jähriger Mann und eine 78-jährige Frau, seien mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Klinikum nach Kassel gebracht worden, so Polizeisprecherin Jasmin Kaatz auf Anfrage unserer Zeitung. Die Brandursache sei noch ungeklärt, die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen.

Ausgebrochen sei das Feuer vermutlich in der Küche des Hauses. Nach einer ersten vorläufigen Schätzung sei am Gebäude vermutlich ein Schaden in Höhe von rund 350 000 Euro entstanden. Das Haus sei derzeit nicht bewohnbar und vermutlich auch einsturzgefährdet. Die Brandstelle sei von der Polizei beschlagnahmt worden. Gegen 16.55 Uhr sei das Feuer gelöscht gewesen.

Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit 70 Einsatzkräften vor Ort. Unterstützung habe die Staufenberger Wehr von den Brandschützern aus Kaufungen und Helsa erhalten. (Ekkehard Maass)