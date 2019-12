Ein Wunschbaum für Namibia: Mündener Verein Namibiakids unterstützt Projekte

Hann. Münden

+ © Petra Siebert Hilfe für Kinder in Namibia: Bernhard Fikentscher (links) und Markus Burchardt freuen sich, dass die Gäste die Wünsche vom Wunschbaum erfüllen. © Petra Siebert

Einen Zettel vom Wunschbaum pflücken und den gewünschten Spendenbetrag in eine Dose werfen: So einfach können Spender Kinder in Namibia glücklicher machen.