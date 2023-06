Mündener Bürgergenossenschaft plant Bauwoche für Haus an der Ziegelstraße 65

Altstadtprojekt

+ © Ekkehard Maass Vorbereitungen für die Bauwoche: Uwe Völke, der für die Sanierung des Hauses Ziegelstraße 65 fest angestellt ist, bereitet das Haus für die Arbeiten vor. Einen neuen Anstrich hat es bereits erhalten. © Ekkehard Maass

Die Bürgergenossenschaft Mündener Altstadt plant für die Sanierung ihres Hauses an der Ziegelstraße 65 eine weitere Bauwoche und sucht dafür noch ehrenamtliche Helfer.

Hann. Münden – Mit dem Kauf des Grotefend-Hauses an der Ziegelstraße 39 hat die Bürgergenossenschaft Mündener Altstadt bereits ein weiteres Sanierungsvorhaben im Blick. Aber noch ist „Projekt Vier“, wie die Denkmalschützer es nennen, an der Ziegelstraße 65 nicht abgeschlossen. „Da müssen wir jetzt Gas geben und fertig werden“, sagt Bernd Demandt, Vorstandsmitglied der Bürgergenossenschaft.

Aus diesem Grund planen die Altstadtsanierer ab kommenden Montag bis Samstag, 10. Juni, eine Bauwoche, für die sie noch ehrenamtliche Helfer suchen. Bisher hätten sich etwa zehn gemeldet, sagt Demandt. Baubeginn am Haus ist immer um 8.30 Uhr. Das Ende sei offen. „Einige kommen erst, wenn sie selbst Feierabend haben.“ Um 12.30 Uhr gibt es für alle Helfer ein kostenloses Mittagessen im Ladengeschäft der Bürgergenossenschaft an der Burgstraße, und gegen 17 Uhr ist dort eine Kaffeepause geplant.

Die Bürgergenossenschaft bittet die Helfer zwar, sich anzumelden, um besser planen zu können. Aber jeder könne auch einfach auf der Baustelle vorbeischauen, sagt Demandt, der den Arbeitseinsatz koordiniert. „Es ist für jeden etwas dabei, ob Holz-, Lehm- oder Trockenbauarbeiten. Jeder bringt das ein, was ihm leichtfällt und womit er helfen kann. Fachwissen ist erstmal nicht erforderlich, man lernt dazu“, heißt es im Helferaufruf.

Geplant seien in der Woche Lehnputzarbeiten, wenn das Wetter so bleibt, auch Streicharbeiten in den oberen Räumen und im Erdgeschoss soll der Holzboden verlegt werden. Die Arbeiten dort leite ein Tischler, der Mitglied in der Bürgergenossenschaft sei, erläutert Demandt die Pläne.

Auch Arbeiten für die neue Elektroheizung finden statt. Bisher wurde das Haus mit Gas beheizt. In der ersten Etage ist eine Deckenheizung vorgesehen, im Erdgeschoss eine Fußbodenheizung und Bad und Schlafzimmer im zweiten Geschoss sollen Elektroheizkörper bekommen. Für Elektro- und Sanitärarbeiten hat die Bürgergenossenschaft zwei Fachfirmen beauftragt. Auch sie werden kommende Woche dort arbeiten.

Eine erste Bauwoche hat es bereits im Juni vergangenen Jahres gegeben. Damals wurde unter anderem die Außenfassade ausgebessert und gestrichen, und es fanden Lehmputzarbeiten im Inneren statt. Inzwischen sind auch neue Fenster eingesetzt. Für September war eine zweite Bauwoche geplant, doch Corona hat den Altbausanieren einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Bei dem Gebäude handelt es sich um ein kleines dreigeschossiges Haus in der Altstadt. Das Grundstück hat eine Grundfläche von rund 70 Quadratmetern, die Wohnfläche liegt bei rund 120 Quadratmetern. Es stammt aus dem Jahr 1539, wie mehrere dendrochronologische Untersuchungen von Balken nach Angaben von Demandt ergaben. Im Januar 2020 hat die Genossenschaft das Haus für rund 20 000 Euro gekauft und im Februar des selben Jahres auch begonnen, es zu sanieren. Seitdem laufen die Arbeiten, zwischenzeitlich aber durch Corona unterbrochen. Die Investitionskosten beziffert Demandt auf rund 100 000 Euro „ohne die Eigenleistung“.

Fertigwerden will die Bürgergenossenschaft mit dem Projekt nicht nur, weil es mit dem Grotefend-Haus bereits ein neues Objekt gibt, sondern weil sich für die Ziegelstraße 65 bereits ein Kaufinteressent gemeldet hat.

Anmeldung: Helfer werden gebeten, sich bei Bernd Demandt (0173/851 35 37) oder per Mail (info@bg-hmue.de) anzumelden. (Ekkehard Maass)