Zirkus in Hedemünden: „Zuhause ist, wo der Wagen steht“

Hedemünden. Manege frei heißt es in Hedemünden. Bis zum 3. September gastiert dort der Cirkus Rolina.

Familie Ortmann schreibt mittlerweile in der siebten Generation Zirkusgeschichte. Zur Zeit gastiert ihr „Circus Rolina“ auf dem Festgelände in Hedemünden. Etwas anderes als Zirkusleben können sich nicht vorstellen.

Zwei Tage dauert es nach Ankunft ihrer 27 Wagen, bis das Zelt steht. Weitläufige Offenställe auf dem Gelände bieten den Kamelen, Eseln, Ziegen und Lamas die Möglichkeit, sich im Freien oder im Stallzelt aufzuhalten.

„Zunehmend haben wir extreme Probleme, weil gegen Zirkusse mit Tierdressuren demonstriert wird. Plakate werden abgerissen oder übersprüht. Ich habe eine Ausbildung zum Tierlehrer im Tierpark in Karlsruhe gemacht. Die Tiere sind mein Leben. Zebras können sie nicht zwingen. Sie sind Fluchttiere. Würden sie schlechte Erfahrungen bei der Arbeit in der Manege machen, würden sie keinen Schritt mehr hineingehen“, erzählt Andy Ortmann.

+ Eindrucksvolle Tiere: Andy Ortmann mit seinen Kamelen.

Das gehe nur mit gegenseitigem Vertrauen. „Die Tiere müssen Spaß haben und ich baue nur ihr natürliches Verhalten aus in den Nummern. Wöchentlich bekommen wir als Zirkus Besuch vom Veterinäramt, um sicherzustellen, dass es unseren Tieren gut geht. Wir können es uns gar nicht leisten, dass es unseren Tieren schlecht geht.“

Am Montag tobte der Artistennachwuchs noch vor Beginn über das Gelände, spielte bei der Hitze ausgelassen mit Wasserpistolen, bis es Zeit war Kostüme anzuziehen. Mit den Worten „Manege frei“ eröffnete Zirkusdirektor Freddy Ortmann die Vorstellung: eine Mischung aus Akrobaten, Jongleuren, Reptilienschau, Tierdressur und Streichelzoo in der Pause. Natürlich trieben auch die Clowns ausgelassen ihre Späße.

+ Akrobatik über der Manege: Cindy Frank und Toni Ortmann an den Strapaten. © Hild

„Unser zu Hause ist, wo der Wohnwagen steht. Die Familie ist da, die Tiere sind da, da fühlen wir uns wohl“, so Andy Ortmann. Die jüngste Tochter ist sechs Wochen alt und wird wie die Geschwister später dort zur Schule gehen, wo der Wohnwagen steht. Manchmal eine Woche, manchmal zwei. Dann geht es weiter. Erst im Winterlager geht der Nachwuchs längere Zeit in eine Schule.



+ Durch Clown Alwins Adern fließt zu 100 Prozent Zirkusblut. © Hild

Das sagt der Clown

„Niemals Langeweile im Zirkus“ Tino, der 13-jährige „Clown Alwin“, hat als Kleinkind seinen Bruder als Clown in der Manege gesehen. Damals stand für ihn bereits fest: Das will ich auch sein. „Ich finde es toll, Leute zum Lachen zu bringen. Zirkusleben ist einfach toll. Ich kann mir nicht vorstellen, in einem Haus zu leben. Ich habe Zirkusfreunde, die ich öfter im Jahr besuche. Wo sie gerade jetzt sind, weiß ich gar nicht, aber wir bleiben immer in Kontakt. Außerdem wird es nie langweilig, weil man immer in neue Klassen kommt“, sagt er.

Die Vorstellungen

Während der „Circus Rolina“ bis zum 3. September in Hedemünden gastiert liegen in Geschäften in Hann. Münden und umliegenden Orten Sondereintrittskarten aus.

Am Sonntag um 11 Uhr ist Familientag, Erwachsene zahlen dann nur Kinderpreise.

Samstags um 18 Uhr kosten alle Plätze den halben Preis.

Vorstellungen: Montag, Donnerstag und Freitag 16 Uhr, Samstag 15 Uhr und 18 Uhr, Sonntag 11 Uhr und 15 Uhr.

Infos: 0157/76 34 91 87.