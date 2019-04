Geburtstagsgäste sammelten für neuen Bauwagen: Zirkuswagen für die Kita am Schloss

Spende statt Geschenke

+ © Petra Siebert Freude auf allen Seiten: Nicht nur die Kinder, auch Katharina Schüßler (links) sowie Ilse und Bernhard Fikentscher freuten sich über den neuen Zirkuswagen. © Petra Siebert

Ein Zirkuswagen im Garten: Das war ein Wunsch der Mädchen und Jungen in der AWO Kita am Schloss in Hann. Münden, der in den Kinderkonferenzen immer wieder aufkam.