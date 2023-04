Zuckerrüben später ausgesät: Regen erschwert Arbeit der Landwirte in der Region Münden

Zuckerrüben Aussaat

+ © Christian Mühlhausen Schlepper bei Aussaat von Zuckerrüben in der Region Hann. Münden: Die Aussaat der Rüben erfolgte dieses Jahr später, aber noch rechtzeitig, heißt es vom Zuckerrübenanbauerverband. © Christian Mühlhausen

Der viele Regen hatte die Zuckerrüben-Aussaat verzögert. Doch jetzt sind die letzten Rüben in der Erde und können bis zur Ernte im September wachsen.

Altkreis Münden – Der anhaltende Regen hat in der Region die Frühjahrsbestellung und damit auch die Aussaat der Zuckerrüben deutlich verzögert. Das Frühjahr war nach Angaben des Zuckerrübenanbauerverbandes kühl und feucht.

In diesen Tagen werden nun die letzten Rüben ausgesät. Angebaut wird die anspruchsvolle Ackerfrucht im Altkreis Münden vorwiegend in den fruchtbaren Talauen der Flüsse sowie auf anderen, tiefgründigen Standorten mit ertragreichen Böden.

„Zuckerrübensamen müssen jetzt in die Erde“

Beim Rübenanbau setzen die heimischen Bauern weiter auf Kontinuität: Die Rübenfläche bleibt nach Angaben des Verbandes gegenüber dem Vorjahr etwa konstant. Langsam steigen die Temperaturen und die Böden sind vielerorts mittlerweile abgetrocknet. „Der Boden ist reif und die Rübensamen müssen jetzt in die Erde. Mit Aussaaten Mitte April sind unsere Landwirte witterungsbedingt später dran als üblich“, sagt Dirk Wollenweber, Geschäftsführer des Zuckerrübenanbauerverbandes Südniedersachsen.

+ Dirk Wollenweber vom Zuckerrübenanbauerverband © Christian Mühlhausen

„Aber wenn der Boden sich jetzt schnell erwärmt, können sich die Zuckerrüben noch gut entwickeln.“ Die Niederschläge hätten den trockenen Unterboden zumindest teilweise aufgefüllt. Die Zuckerrübe als tief wurzelnde Pflanze könne im Laufe des Jahres auf das gespeicherte Wasser zurückgreifen. Entscheidend für einen guten Zuckerertrag seien ohnehin ausreichende Niederschläge im Sommer und im Idealfall ein Spätsommer mit hoher Einstrahlung. Der heimische Anbau von Zuckerrüben garantiere seit Jahrzehnten eine sichere Versorgung. Gerade in der seit über einem Jahr angespannten Zeit, so Wollenweber, leisteten die Landwirte auch mit dem Zuckerrübenanbau einen wertvollen Beitrag zur Versorgungssicherheit der Bevölkerung mit Grundnahrungsmitteln. Die jetzt ausgesäten Rüben werden nach der Ernte von September bis Januar kontinuierlich an die Zuckerfabriken geliefert.

Außerdem würden parallel aus den entzuckerten Rübenschnitzeln Futtermittel erzeugt. Beim Verarbeitungsprozess falle auch ein Kalkdünger an, der von den Landwirten zur Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit genutzt werde. (Christian Mühlhausen)