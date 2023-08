Zugausfälle am kommenden Wochenende in Hann. Münden: RB83 betroffen

Von: Jenny Breiding

Aufgrund von Bauarbeiten kommt es in der Nacht von Samstag, 19. August, auf Sonntag, 20. August, zwischen 22 und 2 Uhr zu Zugausfällen im Gebiet des Nordhessischen Verkehrsverbundes (NVV).

Betroffen sind dabei auch einzelne Züge der Regionalzuglinie RB83 mit Halt in Göttingen, Eichenberg, Hann. Münden und Kassel, heißt es in einer Mitteilung des NVV.



Sie entfallen und sollen durch Busse im Schienenersatzverkehr ersetzt werden. Fahrgäste werden gebeten, die Informationen an den Bahnsteigen zu beachten, heißt es weiter.

Durch den Schienenersatzverkehr kann es zu längeren Reisezeiten kommen. In den Bussen sei leider keine Fahrradmitnahme möglich. In Kassel Hauptbahnhof fahren die SEV-Busse die Haltestelle Hauptbahnhof Nord (Steige E und F) an, die SEV-Busse für die Linie RT5 fahren ab Steig D, teilt der NVV mit. jbr