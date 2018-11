Zugelaufen: Besitzer von zwei Katzen und kleiner Albino-Ratte gesucht 

Dem Tierschutzverein Hann. Münden wurden in den vergangenen Tagen mehrere Fundtiere gemeldet. Bisher konnten aber leider keine Besitzer festgestellt werden.

Das teilt Sascha Julian Knierim, Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit des Tierschutzvereins, mit.

Die Überprüfung auf einen Chip oder eine Tätowierung sei ebenfalls negativ verlaufen. Daher bittet der Tierschutzverein um die Mithilfe: Wer Hinweise zu den Tieren geben kann oder einen der Besitzer kennt, wendet sich bitte an den Tierschutzverein unter Tel. 01 59/01 50 36 90.

An der Lohstraße 3 (Klang-Haus) in Hann. Münden ist eine grau getigerte Katze zugelaufen. Sie ist möglicherweise über eine Baustelle in den Hof gelangt. Sie wirkt vom Äußeren gepflegt, ist zutraulich, aber sehr hungrig.

Katzen Anfang November zugelaufen

In Oberode an der Straße Gansacker ist ebenfalls eine Katze zugelaufen. Sie ist auch sehr zutraulich und verschmust. Beide Katzen sind etwa Anfang November zugelaufen, und es konnte bisher kein Besitzer ausfindig gemacht werden.

+ Verschmust: Sie wurde Oberode gefunden und lebt in einer Pflegestelle. © Susanne Messow/nh

Außerdem wurde in Hann. Münden nahe des Kirchplatzes eine junge, noch kleine Albino-Ratte in einem mit Laub, Zweigen und Papierrollen ausgestatteten grünen Lacoste-Schuhkarton beim Altpapier ausgesetzt.

Die weiße Ratte wurde vermutlich am 13. oder 14. November dort ausgesetzt. Wer Hinweise geben kann oder etwas beobachtet hat, wendet sich bitte ebenfalls an den Tierschutzverein Hann. Münden.

Tierschutzverein sucht Helfer

Alle Tiere wurden vom Tierschutzverein aufgenommen und befinden sich derzeit in ehrenamtlichen Pflegestellen. Wer sich ebenfalls ehrenamtlich mit einer Pflegestelle engagieren will und in Not geratenen Tieren helfen möchte, kann sich gerne beim Tierschutzverein melden, teilt Knierim mit. Es werden dringend Helfer gebraucht. (pgl)