A7-Unfall bei Hann. Münden: Stauende übersehen - Zwei Verletzte 

Bei einem Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen sind am Sonntag auf der A7 bei Hann. Münden gegen 17 Uhr zwei Personen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich an einem Stauende zwischen den Anschlussstellen Lutterberg und Hedemünden in Fahrtrichtung Hannover.

Nach Angaben der Polizei vom Montag hat ein 34-jähriger Autofahrer, der mit seinem VW auf dem linken Fahrstreifen unterwegs war, aus bislang ungeklärten Gründen das Stauende übersehen oder zu spät bemerkt und ist vermutlich ungebremst mit seinem Wagen auf das Heck eines Kleinbusses geprallt. Dabei schob er diesen auf einen davorstehenden BMW.

A7-Unfall: 34-Jähriger schwer verletzt

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW nach links geschleudert und prallte anschließend gegen einen in der mittleren Fahrspur stehenden weiteren BMW. Der 34 Jahre alte Fahrer aus dem Landkreis Augsburg musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden und kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die weiteren Beteiligten konnten sich selbstständig aus den Fahrzeugen befreien. Der 46-jährige Fahrer des Kleinbusses wurde leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik.

Die A7 war während der Rettungsarbeiten in Richtung Hannover komplett gesperrt. Anschließend wurde der Verkehr auf dem Seitenstreifen einspurig an Unfallstelle vorbeigeführt. Gegen 19.45 Uhr konnten alle Fahrspuren wieder frei gegeben werden.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Hann. Münden, Lutterberg, Landwehrhagen und Uschlag. Die drei Staufenberger Wehren waren nach Angaben von Feuerwehrsprecher Philipp Vogeley mit 35 Einsatzkräften vor Ort.

Nach ersten Schätzungen entstand ein Gesamtschaden von rund 60.000 Euro.

