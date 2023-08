Zwischen Außerirdischen und Hippies: Festumzug war Höhepunkt der Kirmes in Hedemünden

Von: Per Schröter

Außerirdisch: Die Tennisspielerinnen des TC 81 Hedemünden sorgten mit ihren Kostümen für Aufsehen. © Per Schröter

Bei jeder Kirmes zählt er zu den Höhepunkten: der Festumzug. In Hedemünden konnten die Besucher der Kirmes viele bunt geschmückte Mottowagen bestaunen und mit den kostümierte Fußgruppen feiern.

Hedemünden – Der Festumzug zählte auch am Sonntag (06.08.2023) bei der 60. Jackenbürgerkirmes in Hedemünden zu den Höhepunkten. Örtliche Vereine und Institutionen – angeführt von Fahnenträger Sören Beuermann und Mitgliedern des Ortsrates – sorgten mit ihren bunt geschmückten und von Traktoren gezogenen Mottowagen oder als kostümierte Fußgruppen für Stimmung unter den mehreren hundert Schaulustigen.

Mit dabei waren unter anderem mehrere Sparten der beiden örtlichen Sportvereine HSV und MTV, der Tennis-Club, die DRK-Kita, selbstverständlich der Kirmesverein als Veranstalter und drei Kapellen für die musikalische Unterhaltung.

Viele Süßigkeiten für die Kinder bei Festzug

Während sich die älteren Zuschauer an den gut gesäumten Dorfstraßen am Spektakel an sich erfreuten, kamen bei den Kindern vor allem die vielen von den Wagen geworfenen Süßigkeiten gut an. Am Kreisel, wo sich wie immer die meisten Menschen versammelt hatten, begrüßte Moderator Matthias Adam die einzelnen Gruppen mit witzigen Kommentaren und gab dem Umzug wie immer den gewissen Pep.

„Es ist wieder einmal eine tolle Kirmes“, freute sich Marcel Tappe, Vorsitzender des Hedemündener Kirmesvereins, schon einen Tag vor dem Abschluss der viertägigen Feierlichkeiten. Begonnen hatte diese bereits am Freitag mit einer Kinderdisco und der anschließenden gut besuchten Zeltdisco.

Am Samstag folgten nach dem Familiennachmittag mit Kinderprogramm das Abholen der Kirmesfahne und der Kirmesflasche mit dem Musikverein Ermschwerd und später der Tanzabend mit Proklamation der Volksschützen und Livemusik der Eventband „Tanzpalast“.

Festandacht der Kirmes zum Schluss

Der Sonntag startete mit dem traditionellen Wecken durch die Witzenhäuser Show- und Marchingband „Devils“ und dem Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr aus Ebergötzen.

Es folgten eine Festandacht mit anschließendem Platzkonzert, der große Festumzug und ein erneut bestens besuchter Musik- und Tanzabend mit der Band „Endlos“. Mit dem traditionellen Frühschoppen klang die Kirmes am Montag aus. (Per Schröter)