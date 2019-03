Hann. Münden: Schornsteinfeger Henning Meyer übergibt Unternehmen an Nachfolger Tobias Schäfer

+ © Petra Siebert Abschied nach 39 Jahren: Schornsteinfeger Henning Meyer (rechts) übergibt symbolisch den Besen an Tobias Schäfer, seinen Nachfolger. © Petra Siebert

„Wenn mir jemand über die Schulter spucken will, das mag ich nicht“, erzählt Schornsteinfegermeister Henning Meyer. An die anderen glücksbringenden Bräuche wie den Kaminfeger berühren oder an den Knöpfen seiner Jacke zu drehen, hat er sich im Laufe seiner 39 Arbeitsjahre gewöhnt und freut sich, wenn er fröhlichen Menschen vermeintlich Glück bringen kann.