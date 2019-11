Sozialstation in Hann. Münden feiert Geburtstag

Die Sozialstation Hann. Münden feierte ihr 40-jähriges Bestehen – mit einem Tag der offenen Tür.

Ehemalige Mitarbeiter, Kunden und deren Angehörige erkundigten sich über das aktuelle Angebot.

Neben Gesprächen bei Kaffee und Kuchen kamen Besucher, um sich über die ambulante Pflege, Entlastung und Beratung zu informieren.

„Das größte Interesse galt der Hauswirtschaft und Alltagsbegleitung“, sagte Oliver Engel, Assistent der Geschäftsführung.

Seit der zweiten Änderung im Pflegegesetz steht Menschen aller Pflegegrade Hilfe im Haushalt und in der Alltagsbegleitung zu.

Alles, was an Hausarbeit und Alltagshilfen anfällt, wird von den Mitarbeiterinnen erledigt. „Eigens dafür haben wir elf Frauen zusätzlich in Teilzeit eingestellt“, berichtete Oliver Engel.

Viele Besucher machten deutlich, dass sie für ihre Angehörigen Unterstützung suchen, um ihnen auch bei Krankheit und Pflegebedürftigkeit die Selbstständigkeit in den eigenen vier Wänden zu erhalten.

Die Besucher erfuhren auch, dass sich Heinz-Günther Richter nach 23 Jahren Pflegedienstleitung bei der Sozialstation zum Jahresende verabschieden wird. Seine Nachfolgerin wird Raffaela Mengel sein. zpy