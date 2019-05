Unterwegs mit Herzogin Elisabeth bei besonderer Stadtführung durch Hann. Münden

Filmszenen werden nachgespielt

+ © Stadtführergilde Herzogin Elisabeth auf einem Gemälde aus dem Städtischen Museum Hann. Münden. © Stadtführergilde

Zu einer szenischen Stadtführung, in der das Leben von Herzogin Elisabeth, Regentin in Münden und Reformatorin, erzählt wird, lädt die Mündener Stadtführergilde am 26. Mai ein.