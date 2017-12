Hann. Mündener Rat sagt Ja zu mehr Gewerbeflächen in Hedemünden

Stark nachgefragt: Gewerbeflächen in Hedemünden an der A7.

Hann. Münden/Hedemünden. Gegen sechs Nein-Stimmen und bei zwei Enthaltungen hat der Rat der Stadt Hann. Münden mehrheitlich beschlossen, in Hedemünden zusätzliche Gewerbeflächen zu entwickeln.

Ziel ist, diese in das Regionale Gewerbeentwicklungskonzept „Entwicklungscluster A 7“ einzubringen. Dazu soll die Verwaltung nun beim Landkreis beantragen, geeignete Flächen aus dem Landschaftsschutzgebiet Weserbergland-Kaufunger Wald herauszunehmen.

Das stieß bei den Grünen auf Unmut. Es müsse auch einmal Schluss sein mit der Flächenversiegelung, sagte Lena Kürschner. In Hedemünden gebe es bereits verhältnismäßig viel Gewerbefläche. Es sei für die Grünen nicht vertretbar, ins Landschaftsschutzgebiet einzugreifen.

Kurt Koppetsch, SPD, betonte, mit dem Beschluss wolle man „einen Fuß in die Tür bekommen“, um Aussicht auf Förderung zu haben. Im Ortsrat von Hedemünden, wo Koppetsch stellvertretender Ortsbürgermeister ist, sei darüber gesprochen worden. Die Entscheidung sei wichtig für die Entwicklung von Hedemünden mit seinen derzeit rund 1300 Einwohnern.

Die Gewerbeflächenreserven in Hedemünden seien weitgehend erschöpft, heißt es in der Erläuterung der Verwaltung zum Beschluss. Die verbliebenen Restflächen seien überwiegend betriebsgebunden. Gleichzeitig nähmen jedoch die Anfragen nach Gewerbegrundstücken in Hedemünden über die Wirtschaftsförderung des Landkreises Göttingen (WRG) und die städtische Wirtschaftsförderung zu. Die Erschließung von Gewerbegebieten sei aber auch aufwendig. Die Stadt Hann. Münden könne sich diese nur mithilfe von Fördermitteln leisten.

Damit die Erschließung eines Gewerbegebietes gefördert werden kann, muss das Gebiet eine gewisse Größe haben und der Ansiedlung mehrerer Betriebe dienen. Die Meldung zum Regionalen Entwicklungskonzept „Gewerbecluster A 7“ müssen spätestens im Januar 2018 erfolgen. Damit die Verwaltung geeignete Flächen kurzfristig und mit der notwendigen Verbindlichkeit melden könne, sei der Grundsatzbeschluss erforderlich.

Stichwort: Entwicklungscluster A7

Als Grundlage für die Förderung der Erschließung von Gewerbegebieten habe das Land Niedersachsen einen Erlass zur „Förderung hochwertiger wirtschaftsnaher Infrastrukturmaßnahmen“ herausgegeben, erläutert die Stadtverwaltung zum Beschluss. Was als „hochwertig“ gilt, wird über einen Punktekatalog ermittelt. Für die Anerkennung der Hochwertigkeit müssen bestimmte Bewertungskriterien erfüllt werden.

Weil viele Förderanträge die erforderliche Mindestpunktzahl aber nicht erreichten, erarbeite das Amt für regionale Landesentwicklung in Braunschweig unter dem Arbeitstitel „Entwicklungscluster A 7“ in Abstimmung mit den anliegenden Kommunen und Landkreisen entlang der A 7 ein regional abgestimmtes Konzept zur Gewerbeflächenentwicklung. Nach den geforderten Bewertungsgrundsätzen könnten dann von der NBank für Infrastrukturmaßnahmen als Bestandteil eines regionalen Gewerbeflächenkonzeptes zusätzliche Punkte vergeben werden.