Hasenmelker in Dransfeld feierten buntes Fest – mit einigen Änderungen in diesem Jahr

Von: Per Schröter

Teilen

Zwischen Kirche und Rathaus fühlten sich vor allem Familien mit Kindern bei der diesjährigen Auflage des Hasenmelkerfestes in Dransfeld pudelwohl. © Per Schröter

Das Dransfelder Hasenmelkerfest fand in diesem Jahr zum 15. Mal statt. Die Veranstaltung wurde rund um rund um Kirche und Rathaus aufgebaut.

Dransfeld – Einen echten Volltreffer landete der Dransfelder Gewerbeverein mit der 15. Auflage seines beliebten Hasenmelkerfestes. Und das, obwohl (oder gerade weil) in diesem Jahr alles ganz anders war als sonst.

Die Veranstalter waren ein großes Risiko eingegangen, als sie im Vorfeld nicht nur entschlossen, das Fest vom gewohnten Sonntag auf Samstag vorzuziehen, sondern es auch aus der Langen Straße in das deutlich beengtere Areal rund um die Kirche und das Rathaus zu verlegen. Genau das aber kam bei den Besuchern richtig gut an.

47 Stände und buntes Programm beim Hasenmelkerfest in Dransfeld

„Das Gelände hier ist perfekt für eine solche Veranstaltung geeignet“, meinte Ingo Schüssler. Den Göttinger, der seit vielen Jahren Stammgast beim Hasenmelkerfest ist, begeisterte nicht nur „die entspannte Atmosphäre und die tolle Stimmung“, die überall herrschte. „Ich finde es auch großartig, wie die Organisatoren alles aufgeteilt haben“, lobte er.

Da waren zum einen die 47 Stände, an denen in der Kirchstraße und der Bahnhofstraße zum einen Kunsthandwerk und diverse Leckereien angeboten wurden, sich zum anderen aber auch die unterschiedlichsten Institutionen und Vereine dem Publikum präsentierten.

Zwischen Kirche und Rathaus gab es ein buntes Kinderprogramm mit Hüpfburg, Kinderkarussell, einem Sandcontainer zum Buddeln, Kinderschminken und vielem mehr.

Höhepunkt: „Hit Radio Show“ aus Göttingen begeisterte 1500 Fans

Und dann war da natürlich noch der Kirchvorplatz mit der großen Bühne, auf dem es tagsüber neben Musik „aus der Konserve“ auch ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm mit Auftritten eines Zauberers, Kindern der Grundschule Dransfeld, dem Chor „Cornetto“ sowie Sascha Möller (Gesang und Gitarre) gab.

Den Höhepunkt bildete jedoch abends der Auftritt der „Hit Radio Show“ aus Göttingen, die mit ihren Songs die rund 1500, teils extra deswegen von weit her angereisten, Fans begeisterten.

Am Stand des Sportschützenvereins Barlissen konnten sich Kinder und Erwachsene im Laserschießen probieren. © Per Schröter

„Das Fest war ein voller Erfolg“, freute sich der Gewerbevereins-Vorsitzende Marvin Helm. „Wir hatten sehr viele positive Rückmeldungen sowohl von den Besuchern als auch von den Standbetreibern bezüglich der Veränderungen, die wir vorgenommen hatten.“ Besonderen Zuspruch gefunden habe das Bühnenprogramm.

Sein Dank ging an die Anwohner, von denen trotz der lauten Musik keinerlei Beschwerden gekommen seien. „Ich denke, wir können rundum zufrieden sein“, so Helm, für den es die letzte Veranstaltung als Verantwortlicher war, der am Ende des Monats aus privaten Gründen seine Zelte in Dransfeld abbricht und daher auch den Vorsitz beim Gewerbeverein abgibt.

„Natürlich müssen die Ergebnisse noch auswerten, aber ich bin mir schon jetzt ziemlich sicher, dass wir das Hasenmelkerfest im kommenden Jahr wieder in dieser Form veranstalten werden“, meinte Gewerbeverein-Vorstandsmitglied Andrea Gawehn. (Per Schröter)