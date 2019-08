Herzogin bittet zur fürstlichen Hochzeit

Rollenspiel, Tanz und Speisen am Geburtstag von Regentin Elisabeth

+ Das fürstliche Paar vor dem Welfenschloss: Sigrun Gola (links) und Sabine Lohmann schlüpfen in die Rollen von Erich II. und Sidonie von Sachsen. Foto: Günter Riemann

Hann. Münden – Herzogin Elisabeth hat am 24. August Geburtstag, lädt diesmal aber ein zur Hochzeit ihres Sohnes Erich II. mit Sidonie von Sachsen: Diese besondere Art, mit den Stadtführern ein Stück Geschichte kennenzulernen, beginnt Samstag, 24. August, um 16.30 Uhr am Welfenschloss in Hann. Münden.