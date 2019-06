Hier ist Kopfarbeit gefragt

Hann. Münden – Tischtennis spielen und dabei den Ball mit dem Kopf treffen, nicht mit dem Schläger: Diese Sportart nennt sich Headis und war Teil des 38. Bezirkssportfestes der Berufsbildenden Schulen im Bereich der Landesschulbehörde Braunschweig, das in diesem Jahr in Hann. Münden stattfand.

Am Turnier nahmen 14 Mannschaften mit jeweils rund sieben Spielern und Spielerinnen teil. Die Mannschaften setzten sich aus Schülern aller Fachbereiche der jeweiligen Berufsschule zusammen.

Neben Headis standen zwei weitere Trendsportarten auf dem Programm: Foobaskill, eine Mischung aus Basketball und Fußball, sowie Ultimate Football, eine Variante des American Football ohne Körperkontakt. Gespielt wurde jeder gegen jeden, also warteten am Morgen auf jede Mannschaft 13 Spiele.

Das Turnier findet jedes Jahr an einer anderen Berufsschule der Niedersächsischen Landesschulbehörde in Braunschweig statt. In Hann. Münden wurde es zuletzt vor 19 Jahren ausgetragen, berichtete Marcel Schulz, Teamleiter Sport der BBS Münden, der maßgeblich für die Organisation des Bezirkssportfestes in Hann. Münden zuständig war.

Viele Schulen hatten nicht nur ihre Schulmannschaft mitgebracht, sondern auch Publikum. Dieses feuerte ihre Teams ordentlich an. Gespielt wurde in allen drei Segmenten der Turnhalle im Auefeld sowie auf dem Sportplatz.

Die Schüler Moritz Böttcher, Aische Meyer und Jil Otembra erfassten jedes Ergebnis sofort. Eine Spielrunde dauerte zehn Minuten, die Schüler jedes Teams wechselten einander beim Spielen ab. Für die Verpflegung sorgte die Hauswirtschaftsklasse der BBS.

Auch die Tore für Foobaskill waren im Unterricht von Schülern gebaut worden. „Wir wollten unseren Schülern im Turnier und in der Vorbereitung so viel Verantwortung wie möglich übertragen“, erklärt Marcel Schulz.

Erste Hilfe, Aufbau, Abbau, Punkte zählen und Urkunden schreiben, die Schüler übernahmen die meisten Aufgaben beim Turnier selbst. Die Sieger konnten sich am Ende über Pokale freuen.