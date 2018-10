Hoher Bedarf an kleinen Wohnungen im Kreis Göttingen

Im gesamten Kreis Göttingen besteht ein, teils hoher, Bedarf an Wohnraum. Das macht das Wohnraumversorgungskonzept des Landkreises Göttingen deutlich, das nun im Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Integration vorgestellt wurde.

Kreisrat Marcel Riethig stellte in der Sitzung drei zentrale Inhalte des Konzeptes vor: Es gebe erstens überall im ländlichen Raum des Landkreises aufgrund des demografischen Wandels einen Entwicklungsbedarf für Wohnungen. Zweitens zeige sich besonders bei Ein- bis Zwei-Personenhaushalten eine höhere Nachfrage, als es Angebote gebe.

Und drittens sei der Bedarf für altersgerechtes Wohnen, Stichwort Barrierefreiheit, ebenfalls hoch. Die Wohnungsnachfrage sei im Stadt-Umland-Raum Göttingens und Hann. Mündens aufgrund steigender Einwohnerzahlen und im Zuge der dynamischeren Arbeitsmarktentwicklung gestiegen, heißt es in dem Konzept.

Besonders der Göttinger Wohnungsmarkt sei angespannt, es fehlen knapp 1500 zusätzliche Wohnungen. Zusätzlich seien die Mieten in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen, was auch das Umland Göttingens beeinflusst. Weitestgehend stabil und zum Teil leicht steigend sei die Situation im süd-westlichen Teil des Landkreises, zu dem Hann. Münden, Staufenberg und Dransfeld gehören. Besonders hebt das Konzept Mündens Fokus auf die Innenentwicklung hervor, die dazu beigetragen habe, die Wohnungsmarktsituation in den vergangenen Jahren zu stabilisieren.

Es bestehe aber eine Nachfrage nach Einfamilienwohnungen. Bezahlbare Wohnungen seien in Münden in ausreichend großer Zahl vorhanden, ein Defizit gebe es bei kleinen und mittelgroßen Wohnungen mit bis zu 60 Quadratmetern. Zudem bestehe bereits heute eine ungedeckte Nachfrage nach vor allem preisgünstigen, seniorengerechten Wohnungen

Generationenwechsel unterstützen, Wohnquartiere weiterentwickeln, Gebäudebestände sanieren: Das sind einige der Handlungsvorschläge, die das Wohnraumversorgungskonzept listet, um mit dem teils hohen Bedarf an Wohnraum im Landkreis Göttingen umzugehen.

Kreisrat Marcel Riethig fasste das Konzept im Sozialausschuss zusammen und riet dazu, dass sich der Landkreis und die Städte und Gemeinden gemeinsam austauschen und Strategien entwickeln, wie man den Bedarf decken könne. Auszüge aus dem rund 160 Seiten umfassenden Konzept:

Ende 2016 gab es im Landkreis Göttingen 84 230 Gebäude mit Wohnraum (Altkreis Göttingen: 61 190). Es waren vor allem Ein- und Zweifamilienhäuser (90 bzw. 87 Prozent). Der Wohnungsbestand im Altkreis umfasst laut Konzept 63 400 Wohnungen. Der Mietwohnungsmarkt wird durch private Kleinvermieter geprägt.