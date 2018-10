Info-Notfallbox ist wieder verfügbar

Ungefähr so groß wie eine Getränkedose: Die Info-Notfall-Box, die der Lions-Club Münden kostenlos zur Verfügung stellt. In ihr sollten Informationen zu gesundheitlichen Besonderheiten hinterlegt werden.

Hann. Münden/Staufenberg/Reinhardshagen. Der Lions-Club Münden hat nach der großen Nachfrage für Nachschub gesorgt: Es sind wieder Notfall-Dosen verfügbar, teilt Vizepräsident Hartmut Rohr mit.

Im Frühjahr dieses Jahres hatte der Mündener Lions Club im Zusammenwirken mit Apotheken der Region eine Notfallbox angeboten (wir berichteten). Der Inhalt sollte Informationen über persönliche und gesundheitliche Besonderheiten enthalten, die in Notfällen zu Hause für Rettungspersonal von Bedeutung sein können. Zum zeitsparenden Auffinden wird empfohlen, die Notfallinfobox generell im Kühlschrank aufzubewahren. Denn: Oft ist eine in Not geratene Person nicht ansprechbar und auch niemand da, der Auskunft geben kann. Dann können die Rettungskräfte wichtige Informationen in der Notfall-Dose finden. Ein Aufkleber im Eingangsbereich der Wohnung macht darauf aufmerksam, wo die Dose ist.

Die kostenlos von den Lions zur Verfügung gestellten ersten 300 Exemplare seien rasch vergriffen gewesen.

Nunmehr habe man weitere Lions Info Notfallboxen beschaffen können, so Rohr.

Sie sind in Hann. Münden in der Aegidien-, der Bahnhof-, der Leonardo-, der Neumündener-, der Rosen und der Werra-Apotheke zu haben, in Staufenberg in der Rosen-Apotheke sowie in Reinhardshagen in der Storchen-Apotheke. Die Dosen gibt es kostenlos. Vor allem Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen sollten einen solchen „Lebensretter“ im Kühlschrank haben, empfehlen die Lions.