Interview mit Landrat Bernhard Reuter: „Viel Vertrauen verspielt“

Hann. Münden. Die Fusion der vier Sparkassen in Duderstadt, Osterode, Hann. Münden und Bad Sachsa ist gescheitert. Landrat Bernhard Reuter wollte den Zusammenschluss, bekommt ihn aber nicht.

Wir sprachen mit ihm über die Verhandlungen und Entwicklungen.

Herr Landrat, ist das Ergebnis eine persönliche Niederlage für Sie?

Bernhard Reuter: Nein. Meine Verantwortung war, auf die Probleme im zersplitterten Sparkassenbereich im Landkreis Göttingen hinzuweisen und die Fusionsverhandlungen professionell und stringent hinzubekommen. Wir haben ein Verhandlungsergebnis erreicht, mit dem alle Partner einverstanden waren. In Duderstadt ist es den verantwortlichen Verhandlungsführern nicht gelungen, im Rat eine Mehrheit dafür zu bekommen. Deshalb ist das Scheitern nicht meine Niederlage.

Woran ist die Fusion gescheitert?

Reuter: Sie ist im Rat in Duderstadt gescheitert. Er wollte wohl seine Eigenständigkeit nicht aus der Hand geben.

Aber das kam doch auch für Sie überraschend, oder?

Reuter: Die Duderstädter Delegation hat von Anfang an deutlich gemacht, dass der Prozess in den Verhandlungen ergebnisoffen ist. Es hat dann leider in der öffentlichen Debatte keine Abwägung über das Für und Wider der Fusion stattgefunden. Bisher hat mir niemand meine Frage beantwortet, was Duderstadt hätte mehr an Vorteilen erreichen müssen, um am Ende zuzustimmen. Ganz im Gegenteil: Bürgermeister Wolfgang Nolte hat sogar öffentlich gesagt, dass ein gutes Verhandlungsergebnis für Duderstadt erzielt wurde. Von daher fällt es schwer zu glauben, dass die Ergebnisoffenheit in Duderstadt tatsächlich bestanden hat.

Sie müssen sich doch getäuscht fühlen, weil die Ablehnung im Duderstädter Rat eine ganz breite Basis hat.

Reuter: Der Rat hat viel Vertrauen verspielt. Der Osteroder Bürgermeister hat öffentlich geäußert, dass er sich getäuscht fühlt. Dem ist nichts hinzuzufügen.

Waren Sie nicht transparent genug im Fusionsprozess?

Reuter: Wir waren transparent bei den Verhandlungen. Alle Beteiligten saßen am Tisch: Verwaltungsräte, Bürgermeister, Vorstände, Personalvertretungen und in den Verhandlungsdelegationen Mitglieder von Räten und Kreistag. Es kam alles zur Sprache. Sitz der Sparkasse, Besetzung des Vorstands, Verteilung der Aufgaben, Regelungen für die Beschäftigten, Gewerbesteuer und und und. Über das Ergebnis wurden die Verwaltungsräte und anschließend die Gremien der Räte und des Kreistags umfassend informiert. Bei Presseanfragen wurde geantwortet. Manch einem war das schon zu viel Transparenz.

Sie sind mit dem Vorwurf konfrontiert, Verhandlungen im stillen Kämmerlein geführt zu haben.

Reuter: Das ist falsch. Bei jedem Veränderungsprozess kommt der Vorwurf, es werde im stillen Kämmerlein verhandelt. Ich habe aber gerade deutlich gemacht, wer alles an den Verhandlungen beteiligt war. Hier im Kreishaus haben in drei intensiven Verhandlungsrunden mehr als 30 Personen zusammengesessen. Insgesamt waren rund 100 Personen eingebunden.

Wäre es nicht sinnvoll gewesen, den gesamten Fusionsvertrag öffentlich zu machen?

Reuter: Der Vertrag war öffentlich im Kreistagsinformationssystem zugänglich.

Was wäre Ihre Wunschvorstellung beim Thema Sparkassenfusion gewesen?

Reuter: Meine Vorstellung ist eine Sparkasse für den Landkreis Göttingen – einschließlich der Sparkasse Göttingen. Aber das war seitens der Stadt Göttingen nicht gewünscht.

Warum ist die große Lösung mit der Sparkasse Göttingen nicht zustande gekommen?

Reuter: Die Stadt Göttingen sagt, sie kann sich eine Fusion nur vorstellen, wenn sie einen 50-prozentigen Trägeranteil hält. Damit ist die Sparkasse Göttingen nicht anschlussfähig. Diese Rechnung könnte nur funktionieren, wenn alle anderen Sparkassen außer Göttingen nichts wert wären. Richtig wäre in einem solchen Fall eine faire Bewertung aller fünf Sparkassen. Und dann läge der Anteil der Stadt Göttingen deutlich unter 50 Prozent.

In Hann. Münden haben viele die Fusion als Anfang vom Ende der eigenen Sparkasse betrachtet. Ist da was dran?

Reuter: Das Gegenteil war der Fall. In der Hauptstelle Münden wäre das volle Leistungsangebot gesichert worden mit Vorteilen im Private Banking und für den Mittelstand. Der neue Vorstand wäre auch physisch in Hann. Münden anwesend gewesen. Es ist bekannt, dass die Sparkasse Münden aufgrund ihrer Größe nicht alle Vertriebschancen nutzen kann. Das hätte eine größere Sparkasse viel besser hinbekommen. Die Kunden der Sparkasse Münden wären die Gewinner der Fusion gewesen.

Wie lange können die vier betroffenen Sparkassen selbstständig bleiben?

Reuter: Es gibt keinen zeitlichen Druck. Die kommunalen Träger entscheiden über die Sparkassen-Struktur. Es gibt allerdings einen ökonomischen Druck durch die Aufsicht. Da kann man allen vier Sparkassen nur die Daumen drücken.

Werden Sie bis zum Ende Ihrer Amtszeit 2021 einen neuen Versuch zur Sparkassenfusion unternehmen?

Reuter: Es wird von mir keinen weiteren Vorstoß zu einer Fusion geben.

Ihr Ziel ist eine Sparkasse im gesamten Landkreis.

Reuter: Das ist kein Ziel, aber eine gute Vision.

Zur Person

Bernhard Reuter, 1955 in Kassel geboren, studierte nach dem Abitur Jura, Sozialwissenschaften und Lehramt an der Universität in Göttingen. Nach bestandenen Lehramtsprüfungen arbeitete er als Pädagoge, zuletzt bis 1999 als Schulleiter der Orientierungsstufe Leinebergschule in Göttingen. Der Sozialdemokrat wurde im September 2016 zum Landrat des neuen Landkreises Göttingen gewählt. Seit September 2011 ist er bereits Chef im Göttinger Kreishaus für den damaligen Landkreis Göttingen, zuvor war er zwölf Jahre Landrat in Osterode. Der Politiker, Vater von vier erwachsenen Kindern, ist Präsident des Niedersächsischen Landkreistags und Vizepräsident des Deutschen Landkreistags.