Ja  zum Fachwerkfünfeck

Landkreis Göttingen/Hann. Münden. Der Wirtschaftsausschuss des Landkreises Göttingen hat einem Antrag des Bündnisses Fachwerkfünfeck auf Kostenbeteiligung mehrheitlich zugestimmt. Die fünf Städte Hann. Münden, Northeim, Duderstadt, Osterode am Harz und Einbeck beantragen beim Landkreis Göttingen eine Beteiligung an Projektkosten des Fachwerkfünfecks für das Jahr 2019 von 75 000 Euro.

Diese Summe entspricht laut Antrag einem Drittel der für das kommende Jahr veranschlagten Kosten und soll als Zwischenfinanzierung, notfalls für die Folgejahre 2020 bis 2021, dienen. Je ein Zehntel der Finanzierung solle pro Partnerstadt anfallen, zwei Zehntel werden beim Landkreis Northeim beantragt.

Im Namen der Kreistagsgruppe SPD/Die Grünen/FWLG hatte Ingrid Rüngeling von den Freien Wählern den Antrag begründet. Da Bundes- und Landesmittel ausgelaufen seien, so die Mehrheitsgruppe, werde der Betrag von 75 000 Euro als Zwischenfinanzierung für ein Jahr benötigt.

Drei der fünf beteiligten Städte befinden sich im Landkreis Göttingen, zwei im Landkreis Northeim. Deshalb erwarte die Kreistagsgruppe, dass sich der Nachbar-Landkreis zusätzlich an der Finanzierung beteiligt. Im Gespräch sei hier ein Betrag von 50 000 Euro. In diesem Jahr hatten die Städte aus Eigenmitteln ein Budget bereitgestellt, damit die Geschäftsstelle mit Sitz in Northeim und deren Handlungsfähigkeit zumindest auf niedrigem Niveau erhalten werden konnte, stellte das Bündnis in einem Schreiben an den Landkreis Göttingen dar. Die fünf Kommunen beraten die Möglichkeit, sich beim Programm des Bundesbauministeriums „Nationale Projekte des Städtebaus“ zu bewerben.

Die Prüfung zur Gewährung von Fördergeld werde aber voraussichtlich einige Monate in Anspruch nehmen, mit einer Entscheidung sei erst frühestens Mitte 2019 zu rechnen, daher werde diese Zwischenfinanzierung nötig. „Mögliche Förderungen von Bund und Land waren für uns immer prioritär – die Kostenbeteiligung durch die Landkreise soll nur greifen, wenn von Bund und Land keine Förderung zu erwarten ist“, so die Antragsteller vom Fachwerkfünfeck.