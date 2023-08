„Jedes Dorf hat seinen Schatz“: Kulturpfad in Bühren mit App und Audioguide

Von: Kira Müller

Dort haben sich viele junge Paare verlobt: am Verlubungswech (Verlobungsweg) an der Schede. © Georg Hoffmann

Ob auf Platt oder auf Hochdeutsch – der Audioguide des Kulturpfades in Bühren nimmt Besucher auf eine Reise durch den kleinen Ort mit all seinen Besonderheiten mit.

Bühren – „Ich möchte mal wieder in Erinnerung rufen, dass man nicht weit wegfahren muss, um etwas Schönes zu erleben“, sagt Georg Hoffmann, Ortsheimatpfleger in Bühren. Er hat 2004 den Kulturpfad ins Leben gerufen. „Man muss nur mal die Tür richtig aufmachen, nach links und rechts gucken. Dann sieht man das Schöne vor seiner Haustür.“ So möchte Hoffmann einen Tipp für die Sommerferien geben und die Menschen motivieren, den Kulturpfad zu besuchen.

Entstanden sei die Idee des Pfades im Zusammenhang mit dem Dorferneuerungsprogramm von Bühren.

So sind vor knapp 20 Jahren Tafeln an 13 Stationen aufgestellt worden. Beginn des 2,5 Kilometer langen Rundwegs ist am Tie, einem alten Versammlungsplatz, der fast original erhalten geblieben ist. Eine Besonderheit, wie Hoffmann erklärt, denn die meisten alten Plätze seien nicht mehr in einem solch guten Zustand.

Nebenan hängt eine Infotafel im Bushäuschen mit einem Plan und einer Begrüßung. Auch Parkmöglichkeiten gibt es. Neben den Tafeln wurden über den Naturpark Münden auch Broschüren erstellt, in denen Besucher alle Informationen nachlesen können.

Die zehn Kreuzsteine in Bühren sind über die Grenzen hinaus bekannt. Der Kulturpfad lockt die Besucher an diesen Ort. © Georg Hoffmann

Bührener App mit Audiodateien auf Platt

Doch nicht nur nachlesen können Interessierte – meist Touristen von außerhalb, so Hoffmann – sondern es gebe auch eine App, bei der die Informationen gehört werden können.

Das Besondere: „Wer die App runtergeladen hat, kann die Audios auch im Bührener Platt hören“, sagt Hoffmann. „Ich habe Interesse daran, die Sprache zu erhalten.“ So würden auch „moderne Medien“ mit eingebunden. Doch auch ohne App können die Audiodateien angehört werden und zwar mithilfe von QR-Codes, die auf den Tafeln aufgedruckt sind – allerdings nur auf Hochdeutsch.

Während der Corona-Pandemie seien besonders viele Besucher vor Ort gewesen. Viele Rückmeldungen habe Georg Hoffmann zum Pfad in einem Gästebuch bekommen: „Es ist hochinteressant, wie Menschen unsere Landschaft sehen. Sie sagen: ,Hier müssen zufriedene Leute wohnen‘“, sagt er dazu.

Kreuzsteine und Verlobungsweg sind Teil des Bührener Kulturpfades

Der 72-Jährige findet, dass alle Stationen etwas Besonderes haben. Beispielsweise gebe es den Verlubungswech (Verlobungsweg). Eine Bührenerin hatte erzählt, dass sich an diesem Weg viele junge Paare verlobt hatten. „Ich möchte das Volkstümliche erhalten. Das, was die Menschen hier erzählen“, erklärt Hoffmann.

Über die Grenzen hinaus seien zum Beispiel auch die zehn Bührener Kreuzsteine bekannt.

Laut Hoffmann sei es sehr selten, dass so viele Steine dieser Art „auf einem Haufen“ stehen. „Jedes Dorf hat seinen Schatz“, sagt er dazu.

Ortsheimatpfleger Georg Hoffmann neben der Infotafel zum Tie, die Teil des Kulturpfades ist. © Kira Müller

Den Pfad barrierefrei zu gestalten, sei typografisch leider nicht möglich. „Der Weg führt über Trampelpfade, Feldwege und kleinen Brücken“, erklärt Hoffmann.

Für die niederländischen Gäste, die regelmäßig einen Besuch abstatten, habe Georg Hoffmann in Planung, dass die Informationen auf niederländisch übersetzt werden. Auch weitere Stationen sind theoretisch möglich, derzeit aber nicht in Planung, erklärt er.

„Am Ende der Rundtour können Gäste dann in der Bührener Weinstube einkehren“, sagt Hoffmann. (Kira Müller)